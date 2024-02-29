Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση μνήμης στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό για τα θύματα των Τεμπών

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης μπροστά από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, που έγινε πριν από έναν χρόνο.

Με κεριά, πλακάτ και σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, διατράνωσαν τη θέληση τους να μην λησμονήσουν τους νεκρούς και να παλέψουν για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πολλοί επέλεξαν να αφήσουν ένα κεράκι, ή ένα λουλούδι στο γλυπτό σε μορφή τρένου που βρίσκεται μπροστά από τον Σταθμό. Με κεριά σχηματίστηκε ο αριθμός 57, όσα ακριβώς ήταν και τα θύματα.

Στις 11.22 το βράδυ, την ώρα που συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια διαβάστηκαν τα ονόματα των θυμάτων με τους παραβρισκόμενους να φωνάζουν «αθάνατος» ή «αθάνατη».

Νωρίτερα, στο Άγαλμα του Βενιζέλου το Σωματείο Καθηγητών Χορού υλοποίησε δρώμενο στο οποίο πολίτες κλήθηκαν να καθίσουν σε 57 άδειες καρέκλες, κρατώντας ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

