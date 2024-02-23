Άνευ προηγουμένου το περιστατικό που σημειώθηκε προ δύο ημερών, σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο του Ηρακλείου.

Όπως καταγγέλλεται, ιδιώτης γιατρός πήγε στο γραφείο δικηγόρου στο κέντρο του Ηρακλείου. Η μεσημβρινή επίσκεψη κάθε άλλο παρά επαγγελματικό χαρακτήρα είχε, παρά το ότι οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί κατά το παρελθόν.

Πιο συγκεκριμένα, η δικηγόρος είχε εκπροσωπήσει τη γιατρό για τη διευθέτηση μιας προσωπικής υπόθεσης της δεύτερης. Μετά τη διευθέτηση της υπόθεσης όμως, η γιατρός - όπως καταγγέλλεται - πήγε στο γραφείο της δικηγόρου και της επιτέθηκε με μπουνιές, κλωτσιές, βρισιές, απειλές ενώ μετά εξαφανίστηκε.

Η δικηγόρος φέρεται να έχει μώλωπες, οιδήματα και ζαλάδες, έχει ήδη κάνει μήνυση στην Αστυνομία κατά της γιατρού, ενώ έχει εξεταστεί και από ιατροδικαστή.

Η γιατρός δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

Σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου αναφέρει:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου καταδικάζει απερίφραστα περιστατικό σωματικής και λεκτικής βίας σε βάρος συναδέλφου, μέλους μας, η οποία δέχθηκε σκαιότατη, αήθη και απρόκλητη επίθεση από εντολέα της, στις 20.02.2024, έξω από το γραφείο της.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην συνάδελφο και δηλώνουμε ότι θα παράσχουμε οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί, στο πλαίσιο κάθε δικαστικής ή και πειθαρχικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί για τη διερεύνηση του περιστατικού αυτού.

Είναι πάγια και αταλάντευτη η θέση του Δ.Σ.Η. να αποδοκιμάζει κάθε μορφή βίας, από όπου και αν προέρχεται και σε βάρος οποιουδήποτε και αν στρέφεται. Επισημαίνουμε όμως ότι το συγκεκριμένο συμβάν, πέραν της ποινικής του διάστασης, προσβάλει το δικηγορικό λειτούργημα και πλήττει το θεσμικό ρόλο του συνηγόρου, ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης και ως υπερασπιστή του Συντάγματος και των Νόμων.

Η μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων αξιοπρεπούς άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, ώστε να ασκούν ανεμπόδιστα, με όρους ασφάλειας και με αξιοπρέπεια τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι, απολαμβάνοντας τον σεβασμό όλων, αποτελεί απαράβατη αρχή για το Δικηγορικό Σώμα, την οποία θα συνεχίσουμε σθεναρά να υπερασπιζόμαστε.

Τονίζουμε δε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα γίνουν ανεκτά ανάλογα φαινόμενα σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου συμμετέχει στην απονομή της Δικαιοσύνης. Είναι βέβαιο ότι κάθε ενέργεια που έχει σκοπό να τρομοκρατήσει ή να παρεμποδίσει τους συναδέλφους μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα μας βρει απέναντι, καθώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου προτίθεται να προασπίσει τα μέλη του με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.

Τέλος, αναμένουμε από τα αρμόδιες Αρχές να διερευνήσουν σε βάθος το περιστατικό και να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες, ώστε να αχθεί ο δράστης ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Την πράξη της γιατρού καταδίκαζει με ανάρτησή της στο Facebook η "Δικηγορική Προοπτική".

