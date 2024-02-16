Λογαριασμός
Κρήτη: «Παίζαμε με το όπλο» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο γυναικοκτόνος

Ο δράστης θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα

Σύλληψη

«Παίζαμε με το όπλο γιατί είχε ασφάλεια…» φέρεται να ισχυρίστηκε ο 39χρονος που πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε την 29χρονη σύντροφό του στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο δράσης λέει ασυναρτησίες για να δικαιολογήσει, όπως εκτιμούν, το στυγερό έγκλημα. Εξάλλου, όπως σημειώνουν, το όπλο αυτό δεν έχει ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος γυναικοκτόνος θα οδηγηθεί  στον Εισαγγελέα το Σάββατο.

Όπως έγραψε νωρίτερα το Cretalive, πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ του ζευγαριού και ότι αφού πυροβόλησε τη γυναίκα, ο δράστης ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. 

