Κρήτη: «Παίζαμε με το όπλο» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο γυναικοκτόνος

«Παίζαμε με το όπλο γιατί είχε ασφάλεια…» φέρεται να ισχυρίστηκε ο 39χρονος που πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε την 29χρονη σύντροφό του στην περιοχή των Καμινίων, στο Ηράκλειο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο δράσης λέει ασυναρτησίες για να δικαιολογήσει, όπως εκτιμούν, το στυγερό έγκλημα. Εξάλλου, όπως σημειώνουν, το όπλο αυτό δεν έχει ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος γυναικοκτόνος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα το Σάββατο.

Όπως έγραψε νωρίτερα το Cretalive, πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ του ζευγαριού και ότι αφού πυροβόλησε τη γυναίκα, ο δράστης ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

