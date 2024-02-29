Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων

Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση των συμμετεχόντων στο πανεκπαιδευτικό θα γίνει στα Προπύλαια στις 12:00 με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητικών και μαθητικών συλλόγων καθώς και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων

Για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών- με την πραγματοποίηση κατά περίπτωση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ακαδημίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των συναθροίσεων – κινητοποιήσεων.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη το κάλεσμα γίνεται από μέλη φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων, εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς καθώς και από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00, στην Καμάρα. Στη συνέχεια, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

