Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο χώρος ερευνήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ και δεν βρέθηκε κάτι.

Λόγω του απειλητικού τηλεφωνήματος η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκκένωση του Πρωτοδικείου Αθηνών και σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δέγλερη, που πλέον έχει αποκατασταθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

