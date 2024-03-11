Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο χώρος ερευνήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ και δεν βρέθηκε κάτι.
Λόγω του απειλητικού τηλεφωνήματος η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκκένωση του Πρωτοδικείου Αθηνών και σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δέγλερη, που πλέον έχει αποκατασταθεί.
