Με ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη σήμερα τον σκηνοθέτη Γιώργο Λανθιμο για τις 4 διακρίσεις που κατέκτησε στα φετινά Όσκαρ η ταινία του «Poor Things» (Α' γυναικείου ρόλου η Εμμα Στόουν, Σκηνογραφίας, Κομμώσεις-Μακιγιάζ και Σχεδιασμό Κοστουμιών..

Χίλια μπράβο στον Γιώργο Λάνθιμο για τις 4 διακρίσεις που κατέκτησε στα φετινά Όσκαρ με την ταινία του «Poor Things». Η ξεχωριστή ματιά και η μοναδική αφηγηματική του δεινότητα δεν καθήλωσαν, απλώς, τους φίλους του κινηματογράφου, αλλά γέμισαν με υπερηφάνεια όλες και όλους μας. pic.twitter.com/RUktmyLPGw March 11, 2024

«Στο έργο του Γιώργου Λάνθιμου καθρεπτίζεται η Ελλάδα της διαρκούς αναζήτησης, της δημιουργίας και της πρόοδου» αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

