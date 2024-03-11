Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Λάνθιμο για τα 4 Όσκαρ του "Poor Things"

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη σήμερα τον παγκοσμίου φήμης Ελληνα σκηνοθέτη

λανθιμος οσκαρ

 Με ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη σήμερα τον σκηνοθέτη Γιώργο Λανθιμο για τις 4 διακρίσεις που κατέκτησε στα φετινά Όσκαρ η ταινία του «Poor Things» (Α' γυναικείου ρόλου η Εμμα Στόουν, Σκηνογραφίας, Κομμώσεις-Μακιγιάζ και Σχεδιασμό Κοστουμιών..

«Στο έργο του Γιώργου Λάνθιμου καθρεπτίζεται η Ελλάδα της διαρκούς αναζήτησης, της δημιουργίας και της πρόοδου» αναφέρει στο συγχαρητήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Γιώργος Λάνθιμος Όσκαρ 2024 Oscar 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark