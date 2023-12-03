Νεκρές αρκούδες εντοπίστηκαν σήμερα στην εθνική οδό Ιωαννίνων- Κοζάνης, στο 106ο χιλιόμετρο ανάμεσα στην Πλαγιά Κόνιτσας και το Επταχώρι Καστοριάς.

Μάλιστα ανάμεσα στα θανατωμένα ζώα διακρίνεται και ένα μικρό αρκουδάκι.

Οι αρκούδες, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν.

Τα άτυχα ζώα εντόπισε ο κ. Κώστας Παπαδημητρίου που κατάγεται από την Πλαγιά Κόνιτσας και ταξίδευε προς το Επταχώρι της Καστοριάς.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν ενώ στο σημείο που εντοπίστηκαν τα νεκρά άγρια ζώα αναμένεται να φτάσει συνεργείο του Δασαρχείου.

Το Epiruspost επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πλαγιάς Γιάννη Παπαδημητρίου ο οποίος είχε γνώση του συμβάντος μετά από σχετική ενημέρωση από το Αστυνομικό Τμήμα.

«Πρόκειται για αποτρόπαια ενέργεια την οποία καταδικάζουμε όλοι» ανέφερε. Σημείωσε ότι ο πληθυσμός της άγριας πανίδας έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια κάτι που απαιτεί προσοχή από όλους.

Κυρίως όμως απαιτεί οργανωμένη δράση σε περιόδους όπου η εξεύρεση τροφής είναι δύσκολη είτε για τις αρκούδες είτε και για τους λύκους. Αυτό οφείλουν να το δουν τόσο τα Δασαρχεία όσο και οι οικολογικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

«Ζούμε στα χωριά και είμαστε εξοικειωμένοι με την παρουσία των άγριων ζώων. Τα σεβόμαστε και αυτό οφείλουν να κάνουν όλοι. Τέτοια γεγονότα είναι θλιβερά και καταδικαστέα» σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.