Αρκουδάκια «έκοβαν βόλτες» στην Εγνατία Οδό - Δείτε βίντεο

Δύο αρκούδες βγήκαν βόλτα στην Εγνατία Οδό το βράδυ της Κυριακής, λίγο έξω από το Μέτσοβο.

Οπως φαίνεται σε βίντεο που ανάρτησε χρήστης στο TikTok, τα μικρά αρκουδάκια διασχίζουν την Εγνατία τρέχοντας το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ στη συνέχεια εξαφανίστηκαν από το πλάνο. Απορίας άξιο είναι πως τα θηλαστικά βρέθηκαν εκεί, ενώ θα μπορούσε να προκληθεί και τροχαίο, αν περνούσε κάποιο όχημα την στιγμή που διέσχιζαν το δρόμο.

Τον τελευταίο καιρό όλο και πληθαίνουν τα περιστατικά με άγρια ζώα, τα οποία κατεβαίνουν από τα βουνά και πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές προκειμένου να βρουν τροφή.

Δείτε βίντεο με τα αρκουδάκια στο Μέτσοβο:

