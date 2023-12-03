Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου Νέα Ερυθραία με αποτέλεσμα να συλληφθούν δυο άτομα 17 και 22 ετών από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα σε διασταύρωση δρόμων στη Νέα Ερυθραία οι δύο ομάδες νεαρών που κινούνταν με οχήματα, άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο νεαρών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, όπου εντόπισαν τους τους νέους οι οποίοι μεταφέρθηκαν συνοδεία τους σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι δύο ομάδες που βρίσκονταν σε αντιπαλότητα μεταξύ τους, προέρχονται από διαφορετικές όμορες περιοχές.

Από το σημείο της επίθεσης, περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδια βόμβα μολότοφ,

2- στειλιάρια,

σφυρί,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

λαβή από βαρύ αντικείμενο (βαριοπούλα),

κράνος,

κουκούλα full face,

γάντια,

2-μοτοσικλέτες και μικροποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στην κατοχή του 22χροου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

