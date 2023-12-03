Λογαριασμός
Δύο συλλήψεις μετά την άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στη Νέα Ερυθραία– Ήταν εφοδιασμένοι με μολότοφ, σφυρί και μαχαίρι

Από την αιματηρή συμπλοκή τραυματίστηκαν δύο νεαροί οι οποίοι και συνελήφθησαν

peripoliko

Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου Νέα Ερυθραία με αποτέλεσμα να συλληφθούν δυο άτομα 17 και 22 ετών από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα σε διασταύρωση δρόμων στη Νέα Ερυθραία οι δύο ομάδες νεαρών που κινούνταν με οχήματα, άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο νεαρών. 

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, όπου εντόπισαν τους τους νέους οι οποίοι μεταφέρθηκαν συνοδεία τους σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι δύο ομάδες που βρίσκονταν σε αντιπαλότητα μεταξύ τους, προέρχονται από διαφορετικές όμορες περιοχές.

ελασ

Από το σημείο της επίθεσης, περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αυτοσχέδια βόμβα μολότοφ,
  • 2- στειλιάρια,
  • σφυρί,
  • αναδιπλούμενο μαχαίρι,
  • λαβή από βαρύ αντικείμενο (βαριοπούλα),
  • κράνος,
  • κουκούλα full face,
  • γάντια,
  • 2-μοτοσικλέτες και μικροποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στην κατοχή του 22χροου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

