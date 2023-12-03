Άγνωστοι έδεσαν με σχοινί και επιχείρησαν να κλέψουν, αποκολλώντας από τη βάση του, το μπρούτζινο άγαλμα του εθνομάρτυρα Νίκου Καπετανίδη που βρίσκεται στο μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Το άγαλμα βάρους περίπου μισού τόνου, είναι έργο του γλύπτη Γιώργου Κικώτη και είχε τοποθετηθεί στο μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά το Σεπτέμβριο του 2021.

Περίοικοι αντιλήφθηκαν σήμερα το μεσημέρι ότι κάποιοι προσπάθησαν να κλέψουν το άγαλμα και ειδοποίησαν τον πρόεδρο του Σωματείου Δράσης «Νίκος Καπετανίδης» Γιώργο Γιωργιάδη, ο οποίος έσπευσε επί τόπου και βρήκε το άγαλμα δεμένο με σχοινί και εντόπισε δίπλα στη βάση του ίχνη από ρόδες οχήματος με το οποίο επιχείρησαν να το σύρουν οι κλέφτες. Στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία και υπέβαλε μήνυση κατ' αγνώστων.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γεωργιάδης, δεν είναι η πρώτη φορά που το μνημείο γίνεται στόχος βανδάλων καθώς παλαιότερα άγνωστοι είχαν αφαιρέσει γλυπτές αναπαραστάσεις από τη βάση του. Παράλληλα, σημειώνει ότι η κατάσταση στο μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά δεν είναι ανεκτή και υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας του χώρου καθώς έχουν γίνει επανειλημμένα καταγγελίες για κλοπές και φθορές πολύτιμων υλικών, καλωδίων κ.λπ. που αφορούν στην ηλεκτροδότηση και στον φωτισμό του χώρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

