Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τα εγκαίνια του HUB: Gamification, έναν πρωτοποριακό χώρο αφιερωμένο στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημιουργία στον τομέα των παιχνιδιών βίντεο. Η νέα αυτή δομή, που βρίσκεται στον χώρο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς ενθαρρύνει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως. Toν χώρο επισκέφθηκε ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθ. Ανδρέας Φλώρος και συζήτησε με τους ερευνητές τις δυνατότητες και τις προοπτικές που προσφέρονται. Ο εξοπλισμός του χώρου περιλαμβάνει υλικό και λογισμικό για την ανάπτυξη παιχνιδιών, VR headsets, παιχνιδομηχανές, κάμερες όλων των τύπων, drones, action cameras, εκτυπωτές 3D, laser cutter, projection mapping, green screen filming, ολογραφικές οθόνες, MOOC development station, επεξεργασία φωτογραφίας και βίντεο, 360˚ μεταπαραγωγή, επεξεργασία εικόνας και ήχου και προγραμματισμό AI.

Το HUB:Gamification, κόμβος του προγράμματος HAL – Hub of Art Laboratories που υλοποιήθηκε στο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι ο πυρήνας μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη του τομέα παιχνιδιών βίντεο στο Πανεπιστήμιο, συνδυάζοντας την έρευνα, την εκπαίδευση και την πρακτική εφαρμογή. Μέσω της δημιουργίας παιχνιδιών που ενσωματώνουν gamified elements και προσφέρουν αγορές εντός εφαρμογής, το HUB στοχεύει να γεννήσει έσοδα που θα επανεπενδύονται στην υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και την επικαιροποίηση του εξοπλισμού, ενισχύοντας την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα. Η τοποθέτηση του στην Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου θα επιτρέψει σε πρώτο στάδιο την εξέλιξη του σεμιναρίου πληροφοριακής παιδείας το οποίο θα προσφέρεται και σε μορφή MOOC ενσωματώνοντας τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

Το ευρύτερο πλάνο ένταξης του HUB στον ερευνητικό και δημιουργικό χώρο των παιχνιδιών περιλαμβάνει την ίδρυση ενός καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ανάπτυξη Παιχνιδιών με την αξιοποίηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, υποστηρικτικά μαθήματα ανάπτυξης περιεχομένου για παιχνίδια στο ΚΕΔΙΒΙΜ και την ίδρυση Ινστιτούτου Παιχνιδιών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιωάννης Δεληγιάννης, ο οποίος προσέφερε τον εξοπλισμό τον οποίο εξασφάλισε από ερευνητικά προγράμματα που έχει υλοποιήσει. Μέσω αυτής της διασυνδεδεμένης δομής, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο επιδιώκει να καλύψει όλες τις ανάγκες έρευνας, εκπαίδευσης και δημιουργίας στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων του.

Η γενικότερη στρατηγική του Ιονίου Πανεπιστημίου εστιάζει στην προαγωγή της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας με τη βιομηχανία και άλλα εκπαιδευτικά ίδρυμα, προκειμένου να αναδειχθεί ως ένα κέντρο αριστείας στον τομέα των παιχνιδιών βίντεο. Μέσα από τον συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εμπειρία και την

