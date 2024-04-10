Κόμβος Μετσόβου.. Τρίτη μεσημέρι. Η αρκούδα κάνει αμέριμνη τις βόλτες της... Ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος είναι στη διάθεσή της!

Οι αρκούδες κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους στο Μέτσοβο κα0ι την ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις όπου μικρά αρκουδάκια κυκλοφορούσαν μέσα στους οικισμούς.

Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μεγάλη αρκούδα η οποία ενδεχομένως δεν έπεσε σε χειμερία νάρκη, ή έπεσε για μικρό χρονικό διάστημα, αφού ο χειμώνας δεν είχε τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρελθόντων ετών.

Βίντεο- Φωτογραφίες: Γρηγόρης Δασούλας

