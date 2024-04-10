Λογαριασμός
Αρκούδα κάνει αμέριμνη βόλτες στον κόμβο Μετσόβου - Δείτε βίντεο

Οι αρκούδες κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους στο Μέτσοβο και την ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Αρκούδα

Κόμβος Μετσόβου.. Τρίτη μεσημέρι. Η αρκούδα κάνει αμέριμνη τις βόλτες της... Ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος είναι στη διάθεσή της!

Οι αρκούδες κάνουν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους στο Μέτσοβο κα0ι την ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

EpirusPost • Ειδήσεις, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία • arkouda kmetsovou1

Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις όπου μικρά αρκουδάκια κυκλοφορούσαν μέσα στους οικισμούς.

Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μεγάλη αρκούδα η οποία ενδεχομένως δεν έπεσε σε χειμερία νάρκη, ή έπεσε για μικρό χρονικό διάστημα, αφού ο χειμώνας δεν είχε τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρελθόντων ετών.

Βίντεο- Φωτογραφίες: Γρηγόρης Δασούλας

Πηγή: epuruspost.gr

