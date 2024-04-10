Τη δική της συγκλονιστική μαρτυρία καταθέτει μια γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, που έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού από έναν 30χρόνο αλλοδαπό μέσα σε καφετέρια στο νησί της Σύμης.

«Θα σας πω μόνο ότι πονάω, δεν είμαι καλά. Θέλω απλά να τον τιμωρήσουν. Να πάρει ό,τι του αξίζει. Καμία γυναίκα να μην ζήσει αυτή την ένταση και τον πόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά η νεαρή γυναίκα

Ο Alpha έφερε αποκλειστικά στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από τη φρίκη της απόπειρας βιασμού στη Σύμη.

Η 32χρονη περιέγραψε καρέ - καρέ τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του δράστη.

Την ίδια ώρα, συγκλονισμένη είναι και η φίλη του θύματος απόπειρας βιασμού στη Σύμη, δηλώνοντας ότι φαινόταν ότι ο 30χρονος προσχεδίαζε την επίθεση εδώ και μέρες.

