Σύσκεψη με τους 14 δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα, Πέμπτη 4 Απριλίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 το πρωί στο νέο κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα βασίζεται στο σχέδιο αστυνόμευσης που θα αφορά όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης καθώς και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

