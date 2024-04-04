Λογαριασμός
Σύσκεψη Χρυσοχοΐδη με τους 14 δημάρχους της Θεσσαλονίκης για το σχέδιο αστυνόμευσης

Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 το πρωί στο νέο κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα βασίζεται στο σχέδιο αστυνόμευσης που θα αφορά όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Σύσκεψη με τους 14 δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα, Πέμπτη 4 Απριλίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 το πρωί στο νέο κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα βασίζεται στο σχέδιο αστυνόμευσης που θα αφορά όλη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν επίσης ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης καθώς και ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Πηγή: thestival.gr

