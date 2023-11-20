Ένας 66χρονος άνδρας που είχε τροχαίο ατύχημα το Σάββατο κοντά στην περιοχή του Κατσικά στα Ιωάννινα, αγνοείται από εκείνη τη στιγμή ενώ έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές για τον εντοπισμό του.
Ο 66χρονος φέρεται να εγκατέλειψε πεζός το όχημα του μετά το ατύχημα κινούμενος προς άγνωστη κατεύθυνση.
Δηλώθηκε η εξαφάνιση του από τους οικείους του και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή από χθες Κυριακή.
Πηγή: epirusnews.gr
