Μοτοπορεία πραγματοποίησαν περισσότεροι από είκοσι διανομείς φαγητού που συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κήρυξε το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης-Πιερίας-Χαλκιδικής (ΣΕΠΕΤΕ), στη μνήμη του 39χρονου διανομέα που τραυματίστηκε θανάσιμα το περασμένο Σάββατο, στην οδό Απόλλωνος, στην Κάτω Τούμπα, μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Η μοτοπορεία ξεκίνησε, από το σημείο του δυστυχήματος και εξελίχθηκε με τους μισούς διανομείς φαγητού, να κατευθύνονται στην επιθεώρηση εργασίας και τους άλλους μισούς στην Καμάρα.

«Μετά από την προχθεσινή δολοφονική απόφαση να λειτουργήσει κανονικά η διανομή φαγητού στην πόλη, πάρα τους θυελλώδεις ανέμους και τον θάνατο συνάδελφου διανομέα σε τροχαίο, το Συνδικάτο μας αποφάσισε την κήρυξη στάσης εργασίας σήμερα στην περιοχή ευθύνης του συνδικάτου μας για τους εργαζόμενους της ειδικότητας του διανομέα για τις ώρες 10:00 με 13:00», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΣΕΠΕΤΕ, ενώ ζήτησε, μεταξύ άλλων, να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος, να ληφθούν μέτρα προστασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και να μη γίνεται καμία διανομή σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Στα αιτήματα του Συνδικάτου περιλαμβάνονται ακόμη η κάλυψη των εξόδων της μοτοσικλέτας από τον εργοδότη, η κάλυψη του εισοδήματος του διανομέα σε περίπτωση ατυχήματος και η θέσπιση ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς και σταθερό εργάσιμο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

