Επεισόδιο με πυροβολισμούς, χωρίς τραυματισμό, σημειώθηκε ξημερώματα Δευτέρας, σε κέντρο διασκέδασης στην Αίγινα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 4:00, υπήρξε ένταση για άγνωστη αιτία, μεταξύ 3 ατόμων αρχικά με άλλους θαμώνες και στην συνέχεια με εργαζόμενους στο κατάστημα, οι οποίοι επιχείρησαν να τους απομακρύνουν.

Ένας από την παρέα των 3 ατόμων, ηλικίας 24 χρονών, φέρεται πως επέστρεψε, κρατώντας καραμπίνα και σύμφωνα με μαρτυρίες αρχικά απείλησε και στην συνέχεια πυροβόλησε στον αέρα.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο 24χρονος συνελήφθη ενώ δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του πατέρα του, για πλημμελή φύλαξη όπλου.

