Πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε κέντρο διασκέδασης στην Αίγινα μετά από καυγά θαμώνων

Συνελήφθη 24χρονος που έριχνε με καραμπίνα στον αέρα

Επεισόδιο με πυροβολισμούς, χωρίς τραυματισμό, σημειώθηκε ξημερώματα Δευτέρας, σε κέντρο διασκέδασης στην Αίγινα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 4:00, υπήρξε ένταση για άγνωστη αιτία, μεταξύ 3 ατόμων αρχικά με άλλους θαμώνες και στην συνέχεια με εργαζόμενους στο κατάστημα, οι οποίοι επιχείρησαν να τους απομακρύνουν. 

Ένας από την παρέα των 3 ατόμων, ηλικίας 24 χρονών, φέρεται πως επέστρεψε, κρατώντας καραμπίνα και σύμφωνα με μαρτυρίες αρχικά απείλησε και στην συνέχεια πυροβόλησε στον αέρα.  

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο 24χρονος συνελήφθη ενώ δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του πατέρα του, για πλημμελή φύλαξη όπλου.

