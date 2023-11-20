Ολοκλήρωση του διαγωνισμού μαθητικής ρομποτικής RoboChallenge του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο ο μαθητικός διαγωνισμός «RoboChallenge» που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Συμμετείχαν συνολικά 10 μαθητικές ομάδες και μία ομάδα πρωτοετών φοιτητών.

Στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασαν οι Σάββας Πούμπουρας και Κωνσταντίνος Κίντζιος, οι ομάδες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τους ρομποτικούς μηχανισμούς που ανέπτυξαν για να γυρνούν αυτοματοποιημένα και συγχρονισμένα με έναν bookscanner, τις σελίδες των παλαιών βιβλίων που θα ψηφιοποιηθούν στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία της χώρας.

Μετά και το πέρας των παρουσιάσεων, η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

Στέλιο Σακαρέτσιο, Πρόεδρο του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Δρ. Παναγιώτη Κουστουμπάρδη, Μηχανικό Έρευνας και Ανάπτυξης, Επιστημονικό Συνεργάτη της Ομάδας Ρομποτικής και μέλος Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Δρ. Κυριάκο Τολιά, Διδάκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης

πρόκρινε τις τρεις καλύτερες ομάδες που έλαβαν και τα σχετικά βραβεία. Την πρώτη θέση και το έπαθλο των 5.000 ευρώ κατέλαβε η ομάδα «The Inventors», τη δεύτερη θέση η ομάδα «Robion» και την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα «πi».

Τα χρηματικά έπαθλα των νικητών ήταν μια ευγενική χορηγία των εταιριών Profile Software, Cosmote και Fortinet.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε: «Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα για το Υπουργείο μας που γέμισε από μαθητικές ομάδες Ρομποτικής Ελληνικών Σχολείων. Το ταλέντο της νέας γενιάς ξεπερνά κάθε προσδοκία αν σκεφτεί κανείς ότι είχαν μόλις 3 εβδομάδες στη διάθεση τους για να φτιάξουν μηχανισμούς αυτόματης φυλλομέτρησης. Τα ρομπότ που παρουσιάστηκαν μας εξέπληξαν όλους και μας γέμισαν ελπίδα για τη νέα γενιά που καινοτομεί και δημιουργεί. Οι καλύτεροι μηχανισμοί θα αξιοποιηθούν από το Κτηματολόγιο για την σάρωση άνω του 1 Δισεκατομμυρίων σελίδων για τα παλιά Συμβόλαια στα Υποθηκοφυλακεία όλης της χώρας».

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι μαζί με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απένειμαν στις νικήτριες ομάδες τα βραβεία τους.

Πηγή: skai.gr

