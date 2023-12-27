ΚΚΕ: Nα διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της πτώσης του εκπαιδευτικού αεροσκάφους

Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, το ΚΚΕ εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του πιλότου του εκπαιδευτικού Τ-2, που με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

«Το τραγικό αυτό περιστατικό είναι το τρίτο δυστύχημα που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με πτώση παλαιών αεροσκαφών τύπου Τ-2, ενώ πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα μετατρέπεται σε Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πιλότων κατόπιν συμφωνίας με ισραηλινή εταιρεία», σημειώνει στην ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ και τονίζει:

«Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια του δυστυχήματος και να δοθούν σαφείς απαντήσεις ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την τήρηση όλων των προδιαγραφών για τη συντήρηση των αεροσκαφών και την ασφάλεια των πιλότων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

