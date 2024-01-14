Κορωπί: «Μάντρα» με κλεμμένα αυτοκίνητα είχε κάνει το σπίτι του 62χρονος

Κλοπές οχημάτων από διάφορες περιοχές της Αττικής έκανε 62χρονος ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία στο σπίτι του στο Κορωπί.

Προηγουμένως είχε κάνει μια ακόμα κλοπή οχήματος στη Γλυφάδα και συγκεκριμένα στις 11 Ιανουαρίου. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε μετά από έρευνες αστυνομικών της Άμεσης Δράσης Αττικής, σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, όπου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Εξιχνιάσθηκαν 7 επιπλέον περιπτώσεις κλεμμένων οχημάτων, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 7 οχήματα, 574 γραμμάρια κάνναβης και σπαθί τύπου κατάνα

Από το Τμήμα Ασφάλειας Κρωπίας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 62χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων.

Ακολούθως, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον υπαίθριο χώρο και σε παρακείμενη κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 επιπλέον οχήματα (-3- αυτοκίνητα και -4- δίκυκλες μοτοσικλέτες), τα οποία διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένα,

574- γραμμάρια κάνναβης,

δενδρύλλιο κάνναβης 70 εκατοστών,

κομμάτια πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

4 ρέπλικες όπλων (-3- πιστόλια και περίστροφο),

133-φυσίγγια, κενός γεμιστήρας πιστολιού, 2 σιδερογροθιές,

σπαθί τύπου κατάνα,

ξύλινο γκλοπ, ξιφολόγχη και -3- μαχαίρια.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

