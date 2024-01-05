Φρόντισε να πληρώσει το αναψυκτικό του, μολονότι είχε ήδη σηκώσει το ταμείο: ένας νεαρός Ισπανός συνελήφθη αφού, μαζί με έναν συνεργό του, λήστεψαν ένα βενζινάδικο στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης, που είναι ακόμη ανήλικος, κατηγορείται ότι μαζί με άλλο ένα άτομο λήστεψαν το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου ένα πρατήριο καυσίμων κοντά στη Μάλαγα της Ανδαλουσίας, χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο πιστόλι.

«Αφού απείλησε τους υπαλλήλους, άρπαξε τα λεφτά από το ταμείο, περίπου 2.000 ευρώ» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της. «Περιέργως, αποφάσισε να πληρώσει το αναψυκτικό που είχε πάρει από ένα ψυγείο, προτού να το βάλει στα πόδια», πρόσθεσε.

Ο νεαρός και ο συνεργός του, που φέρεται ότι του έδωσε το όπλο και του έκανε «υποδείξεις» κατά τη διάρκεια της ληστείας, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν μέσα σε 48 ώρες. Ο ένας από τους δύο «δήλωσε αυθόρμητα στους αστυνομικούς (…) ότι σκόπευε να αγοράσει ένα ηλεκτρικό πατίνι με τα κλεμμένα χρήματα», πρόσθεσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

