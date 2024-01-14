Λογαριασμός
Σοκ στην Καλαμάτα: 16χρονος μαχαίρωσε 42χρονο έξω από μπαρ

Η αστυνομία αναζητεί τον 16χρονο και το αντικείμενο με το οποίο τραυμάτισε τον 42χρονο

16xronos Kalamata

Ένας 42χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια πιθανόν από μαχαίρι, μετά τον καυγά που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από μπαρ στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, ως δράστης φέρεται να είναι ένας 16χρονος, ο οποίος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, όπως και το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο τραυμάτισε τον ενήλικο άνδρα.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

