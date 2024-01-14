Ένας 42χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια πιθανόν από μαχαίρι, μετά τον καυγά που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από μπαρ στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, ως δράστης φέρεται να είναι ένας 16χρονος, ο οποίος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, όπως και το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο τραυμάτισε τον ενήλικο άνδρα.

