Ηλεκτρονικά η δήλωση απώλειας Διαβατηρίου μέσω του gov.gr

Oι πολίτες μπορούν από σήμερα να δηλώνουν την απώλεια του διαβατηρίου τους μέσω του gov.gr, ύστερα από Κοινή Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2117/2024) των υπουργών Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν πλέον την Αστυνομική Υπηρεσία ή την Προξενική Αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας συνέβη η απώλεια.

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη είτε απευθείας στο gov.gr, είτε στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα».

Για την υποβολή της δήλωσης:

Οι πολίτες συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης τους στο TaxisNet ή τους κωδικούς e-Banking.

Επιβεβαιώνουν στην εφαρμογή τα στοιχεία τους και τα στοιχεία του διαβατηρίου και υποβάλλουν τη δήλωση.

Με την υποβολή, η δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, που ακυρώνει το διαβατήριο άμεσα.

Η δήλωση κοινοποιείται παράλληλα στη Θυρίδα της Αστυνομικής Υπηρεσίας ή της Προξενικής Αρχής στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας συνέβη η απώλεια.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι πολίτες ενημερώνονται με email και SMS. Επίσης, η δήλωση αποστέλλεται στην προσωπική Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr. Συγκεκριμένα, φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ισχύ όταν διακινείται τόσο ως ηλεκτρονικό έγγραφο όσο και ως έντυπο.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την Ελληνική Αστυνομία, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

