Τις 11 καινοτόμες μαθητικές «startup» που ξεχώρισαν και θα διαγωνισθούν στον 19ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2024» ανακοίνωσε το Junior Achievement Greece.

Τα πρωτότυπα προϊόντα/υπηρεσίες που δημιούργησαν τα παιδιά «επιχειρηματίες», εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή του οργανισμού, η οποία, αφού εξέτασε αναλυτικά τα περισσότερα από 90 business plan των μαθητικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, επέλεξε τις 11 καλύτερες που θα διεκδικήσουν το πρώτο βραβείο στον εθνικό τελικό του παγκόσμιου προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program».

Ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη της καλύτερης Εικονικής Επιχείρησης της χρονιάς -που αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση του Junior Achievement Greece- θα φιλοξενηθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254 στον Ταύρο Αττικής. Η «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2024» θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του μεγαλύτερου Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Ευρώπης JA Europe/Gen-E 2024που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Κατάνια της Ιταλίας στην Σικελία, στις 2-4 Ιουλίου 2024. Στον Πανευρωπαϊκό Τελικό του Junior Achievement συμμετέχουν 40 μαθητικές «επιχειρήσεις» από όλη την Ευρώπη, οι καλύτερες που ανέδειξε η κάθε χώρα στους εθνικούς τελικούς διαγωνισμούς.

Οι Μαθητικές Eικονικές Επιχειρήσεις που θα διαγωνιστούν στον 19ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό 2024, με αλφαβητική σειρά επωνυμίας, είναι οι εξής:

«Citrus Dried Fruits of Argolida», από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αργολίδας: Οι νεαροί επιχειρηματίες διαθέτουν στην αγορά αποξηραμένες φέτες εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, λεμόνια κλπ) από τον Αργολικό κάμπο, συσκευασμένες σε χάρτινη ελκυστική συσκευασία. Είναι ένα προϊόν τοπικού χαρακτήρα, φυσικό, χειροποίητο και χωρίς προσθήκη άλλων αρωμάτων. Προέρχεται από οπωρώνες φυσικής ή βιολογικής καλλιέργειας χωρίς υπολείμματα εντομοκτόνων και λιπασμάτων. Είναι ιδανικό για διακοσμητική -αρωματική χρήση και για σουβενίρ καθώς θυμίζει Ελλάδα και ελληνική φιλοξενία. Είναι ένα προϊόν με κοινωνική καινοτομία καθώς η διαδικασία παραγωγής σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι οι νέοι επιχειρηματίες με τον τρόπο που μπορούν. Φιλοδοξούν με ένα πορτοκάλι να κερδίσουν την καρδιά των πελατών τους.

Υπεύθυνοι/ες Εκπαιδευτικοί: Μαρία Λούζη, Παναγιώτης Παναγιώτου, Χαράλαμπος Σταυρόπουλος.

Εθελόντρια/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Ξένια Γκαλέτση, Γενική Διευθύντρια, Εταιρεία Μέγας Καρπός.

«CrashLink», από το Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού: Η καινοτόμος συσκευή CRASHLINK έρχεται να συμπληρώσει ακόμα και το πιο σύγχρονο σύστημα ασφαλείας αυτοκινήτου, αφού σε περίπτωση σύγκρουσης πάνω από καθορισμένα g του αξελερόμετρου που περιέχει, δίνει το σήμα της τοποθεσίας του ατυχήματος ειδοποιώντας ταυτόχρονα ένα συγγενικό πρόσωπο, την ασφαλιστική εταιρεία και το ασθενοφόρο ακόμη και αν δεν είναι σε κατάσταση οι ίδιοι οι επιβαίνοντες να τα καλέσουν.

Υπεύθυνοι/ες Εκπαιδευτικοί: Θάνος Καραμήτσας, Ελένη Μαρκοπούλου, Παναγιώτης Στατήρης

Εθελοντής/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Γιώργος Ηγουμενάκης, Global Lead of Learning & Development, Εταιρεία TEMENOS.

«Creative Tensions», από το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»: Η Creative Tensions A.E. δραστηριοποιείται στην κατασκευή οργάνων μέτρησης εργαστηρίων θετικών επιστημών. Στο ξεκίνημά της σχεδιάζει και αναπτύσσει ένα καινοτόμο και περιβαλλοντικά φιλικό δυναμόμετρο, με στόχο να το προμηθεύσει σε ΕΚΦΕ, Σχολικές Μονάδες και οικογένειες με παιδιά και να προωθήσει μία κουλτούρα διερευνητικής μάθησης.

Υπεύθυνοι/ες Εκπαιδευτικοί: Ευμορφίλη Παπαδοπούλου, Κλαίρη Αχιλλέως, Σταύρος Παπαδόπουλος

Εθελοντής/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Δημήτρης Αθανασιάδης, SAP Senior Manager, Accenture Greece

Inspirational Mentor: Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Accenture.

«E(sg)raser», από το 2ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων: Η εικονική επιχείρηση που λύνει το πρόβλημα της αξιόπιστης μέτρησης δεικτών ESG των εταιρειών. Aπαρτίζεται από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και μια εφαρμογή. Μέσω της πλατφόρμας οι εταιρείες που εγγράφονται πραγματοποιούν αυτόματα μια διάγνωση αναγκών όσον αφορά στους δείκτες. Στη συνέχεια θα προτείνει ο αλγόριθμος της πλατφόρμας (μέσω AI) λύσεις για την εξισορρόπηση των δεικτών. Οι λύσεις αυτές θα μεταφράζονται κυρίως σε δράσεις όπως δενδροφυτεύσεις κλπ, οι οποίες θα συντονίζονται μέσα από την εφαρμογή.

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Σπυριδούλα-Χριστίνα Βαρβαρέσου, Βαρβάρα Αληγιάννη

Εθελοντής/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Ανδρέας Ζερκούλης, CEO/Co-Founder INAGROS IKE

Inspirational Mentor: Σία Κοσιώνη, Δημοσιογράφος, Παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου ειδήσεων ΣΚΑΪ.

«Feasy», από το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών: H ιδέα των παιδιών είναι το vertical farming (καλλιέργεια φυτών καθ’ ύψος). Η επιχείρησή τους κατασκευάζει τους πυλώνες που χρειάζονται για την καλλιέργεια των φυτών, παρέχει τα σπορόφυτα (plant pods) που καλλιεργούνται στους πυλώνες και υποστηρίζει συμβουλευτικά τους πελάτες της μέσω ειδικού app με πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του πυλώνα και τις φροντίδες ανάλογα με το καλλιεργούμενο φυτό. Δίνουν έμφαση στην υψηλή καλλιεργητική απόδοση των πυλώνων αλλά και την καλαισθησία τους απευθυνόμενοι σε νοικοκυριά, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Καινοτομούνε και δημιουργούνε μια νέα αγορά. «Καλαίσθητα και υγιεινά» είναι το μότο της νέας τάσης που θέλουνε να δημιουργήσουν παρέχοντας στους καταναλωτές τους μια ολοκληρωμένη λύση παραγωγής.

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνος Θεολόγου

Εθελοντής/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Αντώνιος Σιάρκος, Πρόεδρος ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ

«Let’s Go» από το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο ΕΑΕ Κωφών & Βαρηκόων Θεσσαλονίκης: Έχοντας ως επίκεντρο τη δέσμευση για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου κόσμου χωρίς αποκλεισμούς, το επιχειρηματικό εγχείρημα της Let’s Go φέρνει καινοτομία επαναχρησιμοποιώντας και μεταποιώντας επώνυμα τουβλάκια, για την κατασκευή διαφόρων μοναδικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, προσφέρονται προσαρμόσιμα αξεσουάρ μόδας, τα οποία οι πελάτες δύναται να εξατομικεύσουν, καθώς και το TriGO, ένα συμπεριληπτικό επιτραπέζιο παιχνίδι που απευθύνεται σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής. Έτσι, η εταιρεία καταφέρνει να κατασκευάζει προϊόντα που δεν είναι μόνο φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και ικανά να πυροδοτήσουν τη δημιουργικότητα όλων.

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Καλλιόπη Σιβρή, Ιωάννα Φωτιάδου, Χριστίνα Παπαευαγγέλου, Όλγα Εμμανουηλίδου, Μαρία Παλπάνη.

Εθελοντής/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Κωνσταντίνος Κάτος, Financial Services Risk Management Consultant, Εταιρεία ΕΥ

Inspirational Mentor: Σπύρος Μαγιάτης, Γεν. Γραμματέας ΔΣ JA Greece, CTO & Co-founder Workable.

«Peti_Tou Boutique Up Cycling & Second Hand Made Clothes», από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αγρινίου: Η εικονική επιχείρηση των παιδιών, ασχολείται με την μεταποίηση και επαναχρησιμοποίηση ρούχων. To Upcycling των ρούχων είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μετατρέπουμε τα ρούχα μας σε κάτι άλλο, χωρίς να βλάπτουμε το περιβάλλον. Έχει πολλά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως λιγότερα απόβλητα και χαμηλότερη ρύπανση, ενώ εξοικονομεί νερό και ενέργεια. Η αλυσίδα προμήθειας για τα ανακυκλωμένα ρούχα περιλαμβάνει διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής των ρούχων, της κατεργασίας τους και της παραγωγής των νέων προϊόντων.

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Πάζιου Γεωργία, Τσούκα Σωτηρία, Μήτσου Σοφία, Γούργαρη Ελένη.

«PyrAspis», από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς & το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Με όραμα ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές ασφαλέστερο από τις πυρκαγιές, η PYRASPIS αξιοποιεί την υψηλή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη για να εξελίξει τα μέσα πρόβλεψης, πρόληψης, πυροπροστασίας και ανίχνευσης των πυρκαγιών. Δημιουργεί ένα μοναδικό καινοτόμο προϊόν, ένα σύστημα – φύλακα από τις πυρκαγιές, έναν πυροσβέστη με τεχνητή νοημοσύνη. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δίπλα σε δασικές περιοχές, εργοστάσια με open areas, φωτοβολταϊκά πάρκα, δήμους με πάρκα και περιαστικά δάση, κρατικούς φορείς διαχείρισης πυρκαγιών. Αντιμετωπίζει ολιστικά το φαινόμενα των πυρκαγιών, αυξάνοντας την αντοχή των περιοχών που προστατεύει.

Υπεύθυνοι/ες Εκπαιδευτικοί: Κατσαρώνας Σταύρος & Λιναρδάκης Ιωάννης (3ο Γυμνάσιο Κιλκίς) - Άννα Ματσιώρη, Νικόλαος Τερψιάδης & Κυριακή Βασιλού (Πειραματικό Λύκειο ΠΑΜΑΚ)

Εθελοντές/Σύμβουλοι Επιχειρηματικότητας: Αλέξανδρος Παπαποστόλου, Director Εταιρεία Health Care Technologies (3ο Γυμνάσιο Κιλκίς) - Ιωάννης Παπαδόπουλος, Market Manager & Γεώργιος Βαρελάς, Business Navigator ΙΚΕΑ Θεσ/νίκης (Πειραματικό Λύκειο ΠΑΜΑΚ)

Inspirational Mentors: Σοφία Παπαδοπούλου Δημοσιογράφος ΑΠΕ-ΜΠΕ (Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Γιάννης Πολίτης Αντιπρόεδρος ΕΣΡ, Δημοσιογράφος, Επίτιμος Καθηγητής (3ο Γυμνάσιο Κιλκίς)

«School Buddy», από το Γυμνάσιο και Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης & Γυμνάσιο Φερών Έβρου: Το "SCHOOL BUDDY" είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών μονάδων για την αναδιανομή και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πόρων (όπως θρανία, καρέκλες, υπολογιστές, βιβλία, κ.α.) που μένουν αναξιοποίητοι στις αποθήκες κάθε σχολείου. Έτσι θα συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικης κοινότητας ενώ παράλληλα θα στηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου, μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα. Επίσης, δημιουργείται ένας μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων, που δεν υπάρχει σήμερα. Στην πλατφόρμα αυτή εκτός από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, που θα μπορούν να αλληλοβοηθηθούν στον εξοπλισμό, θα μπορούν να συμμετέχουν και επιχειρήσεις, οι οποίες θα προσφέρουν εξοπλισμό (ως χορηγία) σε σχολεία που τον έχουν ανάγκη. Η εταιρεία θα ενθαρρύνει τα σχολεία όλης της χώρας να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για τη διάδοση της υπηρεσίας μας. Στόχος της αποτελεί η ευαισθητοποίηση όλων όσοι μπορούν να βοηθήσουν, έτσι ώστε όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες να εξοπλιστούν με τους κατάλληλους πόρους και να μην υπάρχουν ελλείψεις και ανισότητες.

Υπεύθυνοι/ες Εκπαιδευτικοί: Λουλουδιά-Ευαγγελία Κεφαλά, Ιωάννης Μπουτζίκας, Αναστάσιος Βρένος, Αναστάσιος Χατζηκωνσταντίνου, Μαρία Ψύλλα

Εθελοντής/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Σταύρος Παπαδόπουλος, Ιδρυτής και Διευθυντής (CEO), Εταιρεία Tile DB Inc

Inspirational Mentor: Μάρκος Βερέμης, Μέλος ΔΣ JA Greece, Συνιδρυτής και Πρόεδρος ΔΣ Upstream, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, Πρόεδρος Επιτροπής Καινοτομίας ΣΕΒ

«Smart Electronic Bin», από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας: Η επιχείρηση στηρίζει τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Το βασικό προϊόν της, ο Sebastian, είναι ένα ενεργειακό αυτόνομο έξυπνο ηλεκτρονικό κιτ εφοδιασμένο με gps και αισθητήρες. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε κάδο του οποίου την πληρότητα θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Ενημερώνει την εφαρμογή SebastianApp, με τη βοήθεια της οποίας τόσο η υπηρεσία αποκομιδής όσο και ο κάθε πολίτης έχει εικόνα -σε πραγματικό χρόνο- για την πληρότητα των κάδων απορριμμάτων. Ευαισθητοποιεί και εμπλέκει ενεργά τους πολίτες σε μια στρατηγική αποκομιδής των απορριμμάτων για μια καθαρή πόλη.

Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός Κυριακή Φωτιάδου, Αναστάσιος Σάλης

Εθελοντής/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Κωνσταντίνος Τσουρής, Vice President, Senior Relationship Manager – Global Network Banking CITI Greece.

«Stalk Jet», από το 1ο ΕΠΑΛ Δοξάτου Δράμας: H Stalk Jet είναι μια καινοτόμος επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από την επεξεργασία (διαδοχικά: πολτοποίηση, ζύμωση και απόσταξη) υποπροϊόντων αμπελουργίας. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται βιοαιθανόλη, ένα βιολογικό καύσιμο, για άμεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και εξασφαλίζουμε νέες θέσεις εργασίας ακολουθώντας το πρότυπο της κυκλικής οικονομίας.

Υπεύθυνοι/ες Εκπαιδευτικοί: Πολυξένη Γιώτη, Χρήστος Σαμαράς, Μαγδαληνή Παπαδοπούλου, Μαρία Αληφραγκή.

Εθελόντρια/Σύμβουλος επιχειρηματικότητας: Φανή Κλειδά FK COUNSELING HORIZONS.

Inspirational Mentor της ομάδας είναι ο Γιάννης Διονάτος, Εκδότης – Δημοσιογράφος.

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα βρίσκονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, Πειραιώς 254 στον Ταύρο Αττικής, από τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 26 Απριλίου, θα πραγματοποιήσουν τις επίσημες παρουσιάσεις τους παρουσία της κριτικής επιτροπής, και η ημέρα θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.

Σημειώνεται πως το Junior Achievement Greece είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που είναι υποψήφιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για το Νόμπελ Ειρήνης 2023- 2024.

