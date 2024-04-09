«Για να σπάσει ο κύκλος της βίας πρέπει να μιλήσεις πρώτα εσύ» - Το βίντεο του υπουργείου Παιδείας για τον σχολικό εκφοβισμό

Την έναρξη της εθνικής εκστρατείας κατά του σχολικού εκφοβισμού κήρυξε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης και συζήτησε για το πρόβλημα με μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του bullying.

«Εγώ θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους να σπάσουμε πραγματικά αυτή τη σιωπή. Και η σιωπή δεν αφορά μόνο το θύμα. Αφορά και τους παρατηρητές. Δεν είναι μαγκιά, ούτε να σπας τον άλλον στο ξύλο, ούτε να τον λοιδορείς δημόσια για τις όποιες επιλογές μπορεί να κάνει. Να καταφέρουμε αυτό να το περάσουμε στη σχολική κοινότητα, εκεί που γίνεται ένα περιστατικό, να πούμε "κάτσε, τι κάνεις εδώ πέρα", ώστε ο θύτης να αισθάνεται ότι είναι ουσιαστικά απομονωμένος. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος» είπε ο πρωθυπουργός.

