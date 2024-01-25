Ιερώνυμος για βάπτιση παιδιών ομοφύλων: Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε μία ηλικία και θα βαπτισθούν αν επιθυμούν

Ζήτημα για τη βάπτιση των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών έθεσε εμμέσως πλην σαφώς ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον απόηχο του ομόφωνου «όχι» της Ιεράς Συνόδου στον γάμο προσώπων του ίδιου φύλου. Κατά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο ο προκαθήμενος της ελλαδικής εκκλησίας ερωτηθείς σχετικά είπε «αν η βάπτιση γίνεται στη μικρή ηλικία των παιδιών, είναι διότι μέσα στην Εκκλησία είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι το παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον χριστιανικών αρχών. Επομένως, δεν χρειαζόταν κατήχηση, γιατί γινόταν εντός του περιβάλλοντος. Τώρα που αλλάζουν τα πράγματα, δεν είμαστε κατά των παιδιών. Τα παιδιά τα αγαπάμε και νοιαζόμαστε περισσότερο απ' όλους τους άλλους. Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε μία ηλικία και όταν μεγαλώσουν και επιθυμούν να βαπτιστούν, θα βαπτιστούν».

Τα ζητήματα της Εκκλησίας αφορούν την Εκκλησία, δεν παρεμβαίνουμε, είναι ένα ζήτημα που στο τέλος της μέρας δεν θα μας διχάσει, σχολίασε, ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η συνάντηση των δύο εκκλησιαστικών ηγετών και των μελών της συνοδείας του κ.Ελπιδοφόρου, διήρκεσε σαράντα λεπτά και συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας εκκλησιαστικής επικαιρότητας.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Σεβασμιώτατος κ. Ελπιδοφόρος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών δείχνουν τον σωστό δρόμο, ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα συμπορεύονται προς όφελος των δύο πλευρών. Ασφαλώς η Εκκλησία προηγήθηκε αυτής της συμπορεύσεως, γιατί πάντοτε συμπορευόμαστε. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η Εκκλησία της πατρίδας μας, όλων των ομογενών. Όπως αγαπούμε την πατρίδα, αγαπούμε και την Εκκλησία της. Οι ομογενείς είναι πάντοτε στη διάθεση του Μακαριωτάτου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις καλές αλλά και τις δύσκολες μέρες. Όπως στις φυσικές καταστροφές, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, αλλά και στις χαρές της πατρίδας μας, είμαστε πάντοτε στο πλευρό της Εκκλησίας και της Ελλάδας».

Από την πλευρά του ο Μακαριώτατος κ.Ιερώνυμος δήλωσε: «Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο και να τονίσω ότι αυτού του είδους οι συναντήσεις, η ανταλλαγή απόψεων, η συνεργασία αυτή ωφελεί και τη δική μας πλευρά και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής. Υπάρχει ένα κοινό σημείο που πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο χώρος ο οποίος μας συνδέει τις δύο Εκκλησίες, είναι το Πατριαρχείο. Αυτή είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας και θα πρέπει να παλεύουμε να εργαζόμαστε, ώστε αυτή η συνεργασία και η ενότητα να αποβαίνει προς όφελος της Εκκλησίας και της πατρίδας μας».



Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την τρέχουσα επικαιρότητα, ο Μακαριώτατος υπογράμμισε πως η «ελευθερία στον άνθρωπο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα κι αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε όλοι υπόψη. Και η Εκκλησία, αλλά και η Πολιτεία. Ούτε η Εκκλησία πρέπει να έχει την ξιφολόγχη έτοιμη, αλλά ούτε και η Πολιτεία να θέλει να βάλει δεσμά σε οποιοδήποτε χώρο μέσα στην πατρίδα μας».

Στην ίδια ερώτηση ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος τόνισε: «Συμφωνώ απολύτως με τον Μακαριώτατο με όσα είπε. Γιατί το ίδιο Ευαγγέλιο διαβάζουμε, το ίδιο Ευαγγέλιο, διδάσκουμε και δε θα μπορούσε να υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη σε αυτό το θέμα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της βάπτισης ο κ. Ιερώνυμος τόνισε πως «πρέπει να επιστρέψουμε ξανά στην παράδοση. Αν η βάπτιση γίνεται στη μικρή ηλικία των παιδιών, είναι διότι μέσα στην Εκκλησία είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι το παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον χριστιανικών αρχών. Επομένως, δεν χρειαζόταν κατήχηση, γιατί γινόταν εντός του περιβάλλοντος. Τώρα που αλλάζουν τα πράγματα, δεν είμαστε κατά των παιδιών. Τα παιδιά τα αγαπάμε και νοιαζόμαστε περισσότερο απ' όλους τους άλλους. Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε μία ηλικία και όταν μεγαλώσουν και επιθυμούν να βαπτιστούν, θα βαπτιστούν».

Ο κ. Ελπιδοφόρος απαντώντας για το ίδιο θέμα είπε πως «δεν έχω να προσθέσω τίποτα, τα είπε όλα ο Μακαριώτατος».

Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, πάντως, η Εκκλησία, στο σύνολό της, δεν αναμένεται να υιοθετήσει θέση κατά της βάπτισης των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών που επιθυμούν να βαπτίσουν τα παιδιά τους - το κλειδί, μάλιστα, σημείωναν είναι η κατήχηση των παιδιών στο χριστιανικό λόγο, ρόλο που αναλαμβάνει, κατά την εκκλησία κυρίως ο νονός- πέρα από τους γονείς. Υπάρχουν ωστόσο μητροπολίτες που αναμένεται να δώσουν μια τέτοια «οδηγία» στους ιερείς των μητροπόλεών τους, όπως, για παράδειγμα, υπάρχουν μητροπόλεις που δεν επιτρέπουν την αναδοχή σε ανθρώπους που έχουν τελέσει πολιτικό γάμο.

Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής συνόδευαν ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA κ. Σαββας Τσίβικος, η Αντιπρόεδρος της Εθνικής Φιλοπτώχου Αδελφότητας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής κυρία Αννίτα Καρταλοπούλου, ο επιχειρηματίας κ. Στιβ Ζερβούδης και ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Αλέξανδρος Καρλούτσος.





