Για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών σε όλη τη χώρα μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Τα αιτήματα μας αφορούν αφενός τις καταστροφές από την κακοκαιριά Ντάνιελ και τις αποζημιώσεις που δεν έχουν λάβει όλοι οι αγρότες και αφετέρου το κόστος παράγωγης και τη νέα κοινή αγροτική πολίτικη τόνισε ο κ. Τζέλλας.

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στα μπλόκα στην Καρδίτσα, ενώ θα επιχειρήσουν και πάλι να κλείσουν την Εθνική. Ήδη, από χθες διεμήνυαν πως από σήμερα θα υπάρξουν πιο ενισχυμένα μπλόκα.

Στη Λάρισα προστέθηκαν άλλα δύο μπλόκα, ένα στο Ζάρκο στον δρόμο Λάρισας -Τρικάλων και ένα στον δρόμο Λάρισας - Βόλου στην παλιά εθνική οδό στην περιοχή του Ριζόμυλου, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Πανό Γαρουφαλλιά. Και σήμερα αναμένεται να επιχειρήσουν να αποκλείσουν τον Ε65.

Στην Επανομή στη Θεσσαλονίκη οι αγρότες πραγματοποιούν κινητοποιήσεις, και αύριο Παρασκευή σκοπευουν να κινηθούν προς τον κόμβο του αεροδρομίου με σκοπό να τον αποκλείσουν.

Πηγή: skai.gr

