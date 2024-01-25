Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ένα απίστευτο περιστατικό με ηλικιωμένο οδηγό που έκανε αναστροφή στο ίδιο ρεύμα στην Αττική Οδό συνέβη πριν λίγο.

Ο οδηγός του ΙΧ κατευθυνόμενος από το Κορωπί προς την Ελευσίνα, στο ύψος των διοδίων -για άγνωστους λόγους- έκανε αναστροφή και άρχισε να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο.

Προκλήθηκε σοβαρό τροχαίο και έσπευσαν στο σημείο αστυνομία και πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει δύο τραυματίες.

Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Πηγή: skai.gr

