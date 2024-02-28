Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ολοκληρώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι η πορεία στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το ΠΑΜΕ ανήμερα της συμπλήρωσης ενός έτους από την τραγωδία στα Τέμπη με 57 νεκρούς.

Νωρίτερα η πορεία χωρίστηκε στα δύο: το ένα τμήμα της έφτασε στο Σύνταγμα και το δεύτερο μέχρι τα γραφεία της Hellenic Train, στην αρχή της λεωφόρου Συγγρού. Εκεί οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν για λίγη ώρα και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τους 20.000.

Μαζική και μαχητική η προσυγκέντρωση σωματείων και φορέων νωρίτερα στην Καρόλου στο κτίριο του ΟΣΕ, όπου τα συνθήματα από την ατμόσφαιρα έστειλαν το μήνυμα ότι «Το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί».

Με το πανό που αναρτήθηκε στην πρόσοψη του κτιρίου, με τα τρικάκια που έριξαν, με τα συνθήματα που φώναξαν τα μπλοκ των διαδηλωτών, απαιτούν να αποδοθούν ευθύνες κόντρα σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και αθώωσης των ενόχων.

«Η οργή μας να τσακίσει την πολιτική που μετρά τη ζωή μας ως κόστος» είναι το κάλεσμα που απευθύνουν.

«Τα λεφτά στις τσέπες μας γίνονται καπνός, οι μισθοί τελειώνουν στις 10 του μηνός», «Πανάκριβα τα πάντα, πανάκριβη ζωή, οργάνωση κι αγώνας η μόνη επιλογή» και «το έγκλημα αυτό δε θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή», είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούγονται δυνατά στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση.

Απεργιακό black out

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν:

Ταξί

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Εκπαιδευτικοί

ΟΣΕ/Προαστιακός

Δημοσιογράφοι

Τρένα

Έτσι, στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν ο σιδηρόδρομος, ο οποίος θα παραμείνει ακινητοποιημένος, συμπεριλαμβανομένου του προαστιακού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μετρό και τραμ

Παράλληλα, στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αττικής (γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και τραμ).

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Επίσης, δυσκολίες στις μετακινήσεις θα υπάρξουν και για όσους κινούνται με λεωφορεία και τρόλεϊ καθώς οι οδηγοί των μέσων έχουν ανακοινώσει δύο στάσεις εργασίας. Ειδικότερα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν θα κυκλοφορούν την Τετάρτη 28/2 σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.:

Από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 09:00 το πρωί και

Από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τη λήξη της βάρδιας

Πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα πρέπει να αναμένεται από τις 10 το βράδυ, ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις αφετηρίες γύρω στις 8 μ.μ.

Χωρίς ταξί και σήμερα

Την ίδια ώρα, χωρίς ταξί θα είναι η Αττική και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 λόγω της 48ωρης απεργίας που είχε εξαγγείλει ο ΣΑΤΑ από την Τρίτη.

Παράνομη και καταχρηστική η απεργία των ελεγκτών

Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε η απεργία που είχαν κηρύξει οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι θα συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης.

Δεμένα τα πλοία

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω απεργίας της ΠΕΝΕΝ. Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Τετάρτης και θα λήξει τα μεσάνυχτα της ίδια ημέρας.

Συμμετοχή της ΟΛΜΕ στην απεργία

Στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωσή της θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στις 11:00.

Απεργούν και οι τραπεζοϋπάλληλοι

Παράλληλα και η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ) ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην αυριανή απεργία.

Στάση εργασίας εργαζομένων στα ΜΜΕ

Στάση εργασίας για τους δημοσιογράφους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τις από τις 12:00 έως τις 16:00 αποφάσισε και η ΕΣΗΕΑ, μέσω ανακοίνωσή της.

Οι κύριες διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ:

Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στοιχειωδώς η ακρίβεια και ο πληθωρισμός.

Επαναφορά των Δώρων.

Συλλογικές Συμβάσεις για τους μισθούς.

Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017.

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Στελέχωση με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων και αναβάθμιση όλων των αναγκαίων υποδομών».

Ταυτόχρονα, η ΑΔΕΔΥ ζητά να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ σημειώνει σε ανακοίνωσή της: «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι και να ακυρώσουμε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών».

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει θέσει στο επίκεντρο της δράσης και των διεκδικήσεών του για το επόμενο διάστημα τις αυξήσεις των μισθών, τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την πάταξη της αισχροκέρδειας και την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Ειδικότερα, μεταξύ των βασικών διεκδικήσεών του περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

«- Η πάταξη της κερδοσκοπίας σε όλες τις επιχειρήσεις βασικών κλάδων παραγωγής και εμπορίας βασικών αγαθών διατροφής και έκτακτη φορολογία επί των κερδών αλυσίδων σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεων ενέργειας, μεταφορών και τραπεζών.

- Η ουσιαστική ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Ανάπτυξης και των Περιφερειών για τον γρήγορο, άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο των πρακτικών αισχροκέρδειας.

- Η μείωση του ΦΠΑ για έναν χρόνο σε βασικά είδη διατροφής και διατίμηση σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης των νοικοκυριών, όπως το βρεφικό γάλα, το παστεριωμένο γάλα, τα δημητριακά, το τυρί, τα αλλαντικά, το κοτόπουλο, το χοιρινό, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα λαχανικά, οι βρεφικές πάνες, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τα απορρυπαντικά.

- Η αύξηση των μισθών, πέραν του κατώτατου μισθού, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

- Η επαναφορά του δώρου των εορτών και του επιδόματος αδείας στα προ μνημονίων επίπεδα για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

- Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος 2012-2023 για την προσαύξηση του μισθού των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, λόγω των τριετιών.

- Η άμεση επαναφορά του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες και η αποκατάσταση όλων των προτεραιοτήτων του συλλογικού εργατικού δικαίου.

- Οι εντατικοί έλεγχοι για την προστασία των εργαζομένων από τα εργατικά ατυχήματα».

Παράλληλα, το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα αγώνα σε όλα τα εργατικά σωματεία.

Όπως αναφέρει, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2024, «συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, οι περισσότεροι φοιτητές και νέα παιδιά, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη σε όλη τη χώρα και μία διαρκή-ανοιχτή πληγή σε δεκάδες οικογένειες».

Ταυτόχρονα, όπως ανακοίνωσε, το ΠΑΜΕ, με σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», διεκδικεί τα εξής:

«- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα.

- Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 900 ευρώ. Ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό.

- Καθολική επαναφορά των τριετιών, ενσωματώνοντας την περίοδο 2012-2023.

- Επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, της μετενέργειας κοκ.

- Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα στους δημόσιους υπαλλήλους.

- Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού για όλους τους ανέργους.

- Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο-5ήμερο-35ωρο. Καμία ανοχή στα ωράρια εξόντωσης των εργαζομένων, στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στις απλήρωτες υπερωρίες.

- Φθηνό ρεύμα, με κατάργηση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης) και πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Κατάργηση του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας.

- Κατάργηση του ΦΠΑ και πλαφόν στις τιμές των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως τα τρόφιμα, τα βρεφικά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής κ.ά..

- Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης.

- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά νοικοκυριά.

- Να μην περάσει το αντιδραστικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καμία σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16. Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες σπουδές, εξασφάλιση δωρεάν σίτισης και στέγασης για τους φοιτητές.

- Εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους. Δωρεάν όλες οι ιατρικές, διαγνωστικές, εργαστηριακές, προληπτικές εξετάσεις, όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια. Να μην κλείσει και να μην συγχωνευτεί κανένα τμήμα, κλινική, νοσοκομείο και Κέντρο Υγείας. Επιπλέον, να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα νοσοκομεία, το σύνολο των δομών που έκλεισαν, λόγω περικοπών.

- Αποφασιστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των δήμων, για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς.

- Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί. Επιδότηση ενοικίου με διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης».

Το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στα Προπύλαια, στις 10:30 π.μ..

Επίσης, η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ) προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία για σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2024.

