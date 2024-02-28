Ανάρτηση με αφορμή τον 1 χρόνο από την «μαύρη» επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, έκανε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Η ανάρτηση συνοδεύεται με ένα μήνυμα, σε μαύρο φόντο, που δεν έφτασε ποτέ στον παραλήπτη του...

Επίσης, τιμώντας τη θλιβερή επέτειο, ο ΣΥΡΙΖΑ ανάρτησε στα γραφεία του στην Κουμουνδούρου πανό.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη: Τέμπη, ένας χρόνος μετά.

Μια υπόσχεση στη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Δεν πρέπει και δε θα ξεχαστούν.

Θα είμαστε δίπλα στον αγώνα των οικογενειών τους για Δικαιοσύνη. pic.twitter.com/JSmlAFzBuC — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 28, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.