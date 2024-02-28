Ανάρτηση με αφορμή τον 1 χρόνο από την «μαύρη» επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, έκανε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.
Η ανάρτηση συνοδεύεται με ένα μήνυμα, σε μαύρο φόντο, που δεν έφτασε ποτέ στον παραλήπτη του...
Επίσης, τιμώντας τη θλιβερή επέτειο, ο ΣΥΡΙΖΑ ανάρτησε στα γραφεία του στην Κουμουνδούρου πανό.
Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:
Τέμπη, ένας χρόνος μετά.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 28, 2024
Μια υπόσχεση στη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
Δεν πρέπει και δε θα ξεχαστούν.
Θα είμαστε δίπλα στον αγώνα των οικογενειών τους για Δικαιοσύνη. pic.twitter.com/JSmlAFzBuC
