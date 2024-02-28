Λογαριασμός
Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη για την θλιβερή επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών - Πανό στην Κουμουνδούρου

Η ανάρτηση συνοδεύεται με την αναφορά «πάρε με όταν φτάσεις», σε μαύρο φόντο, που δεν έφτασε ποτέ στον παραλήπτη του

Τέμπη - ΣΥΡΙΖΑ

Ανάρτηση με αφορμή τον 1 χρόνο από την «μαύρη» επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, έκανε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Η ανάρτηση συνοδεύεται με ένα μήνυμα, σε μαύρο φόντο, που δεν έφτασε ποτέ στον παραλήπτη του...

Επίσης, τιμώντας τη θλιβερή επέτειο, ο ΣΥΡΙΖΑ ανάρτησε στα γραφεία του στην Κουμουνδούρου πανό.

