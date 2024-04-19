Tο σπίτι της Μαρίας Κάλλας στην Οδό Πατησίων γίνεται Ακαδημία

Με την τεχνολογία 3D, θα παρουσιαστούν οι μελέτες ανακατασκευής του κτιρίου της οδού Πατησίων 61, όπου έζησε η Μαρία Κάλλας από το 1937 έως το 1945, την Τετάρτη, 24 Απριλίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στο Ξενοδοχείο St. George Lycabettus.

Η παρουσίαση, θα γίνει σε συνεργασία, με την ομάδα των αρχιτεκτόνων που εκπόνησαν τις μελέτες για την ανακατασκευή του κτιρίου καθώς και την ομάδα των αναδόχων που ανέλαβαν τις εργασίες αυτές, ώστε να στεγαστεί σε αυτό η Ακαδημία που φέρει το όνομά της.

Η πρόεδρος κ. Βάσω Παπαντωνίου και τα μέλη του Δ.Σ. της «Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης Maria Callas», θα απευθύνουν χαιρετισμό και θα μιλήσουν για τον σχεδιασμό του εμβληματικού κτιρίου που θα γίνει Ακαδημία.

Στην παρουσίαση θα παραστεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.