Διαζύγιο για τον Νικόλαο και την Τατιάνα Μπλάτνικ

Χωριστούς δρόμους παίρνουν ύστερα από 14 χρόνια γάμου ο Νικόλαος, γιος του τέως και η σύζυγος του Τατιάνα Μπλάτνικ.

Οπως ανακοίνωσε το γραφείο της οικογένειας:

"Ο Πρίγκιπας Νικόλαος και η Πριγκίπισσα Τατιάνα μετά από δεκατέσσερα χρόνια κοινής ζωής αποφάσισαν να προχωρήσουν στη λύση του γάμου τους. Και οι δύο εκφράζουν τη δυσκολία της απόφασης αυτής, τη βαθιά εκτίμηση και σεβασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλο, αλλά και την αγάπη με την όποια πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι ίδιες αξίες σεβασμού και κατανόησης θα αποτελέσουν και τη βάση της σχέσης τους στο μέλλον, μια σχέση βαθιάς και ειλικρινούς φιλίας. Θα συνεχίσουν να ζουν και να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τον τόπο που και οι δύο αισθάνονται σπίτι τους.

Η Οικογένεια θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους.

Ευχαριστούμε πολύ για τον σεβασμό και τη διακριτικότητά σας.

Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος."

Η γνωριμία, ο αρραβώνας και ο γάμος

Η Τατιάνα γνώρισε τον Νικόλαο το 2003 στο Γκστάαντ της Ελβετίας. Οι δυο τους ανέπτυξαν σχέση, με την Τατιάνα να βρίσκεται επίσημα δίπλα στον Νικόλαο τα επόμενα χρόνια. Το 2004, τον συνόδευσε στο στάδιο Ντα Λουζ της Λισαβόνας και πανηγύρισε μαζί του την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου από την Ελλάδα.

Ο αρραβώνας του ζευγαριού ανακοινώθηκε επίσημα στις 28 Δεκεμβρίου 2009 από το γραφείο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Λονδίνο. Ο γάμος του ζευγαριού έγινε στις Σπέτσες, στις 25 Αυγούστου 2010, με την παρουσία πολλών μελών βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης. Σημαντικές παρουσίες στον γάμο ήταν η Βασίλισσα Μαργαρίτα Β΄ της Δανίας, η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, ο Πρίγκιπας Μιχαήλ του Κεντ, ο Χάακον, Διάδοχος Πρίγκιπας της Νορβηγίας και ο Γουλιέλμος Αλέξανδρος, Διάδοχος Πρίγκιπας της Ολλανδίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.