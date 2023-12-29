Με την υπ’ αριθμό 4000/3/98-β΄ από 23/12/2023 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ Β’ 7017/28.12.2023) και με σκοπό την διευκόλυνση των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.4251/2014, επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 μέχρι 30-03-2024, η έξοδος προς τρίτη χώρα, εκτός κρατών-μελών Σένγκεν, και επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από την χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από την χώρα μας, και:

Βεβαίωσης κατάθεσης ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 και άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 4251/2014 ή

βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 7 και άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 4251/2014 ή Ειδικής Βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4251/2014.

Κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών να αναχωρήσουν από την χώρα μας και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές.

Επιπλέον επιτρέπεται έως και 30-03-2024 η επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον έχουν αναχωρήσει από την χώρα μας κατά το διάστημα από 01-01-2023 έως και 31-12-2023, είναι κάτοχοι των ανωτέρω εγγράφων και δεν έχει εκδοθεί εν τω μεταξύ απορριπτική ή ανακλητική απόφαση επί της αιτήσεώς τους για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής ή της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν.4251/2014.

