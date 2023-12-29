Διενέργεια κατεπείγουσας ΕΔΕ, διατάχθηκε από τον Υπουργό Υγείας, κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη σε βάρος της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ», για βεβαίωση παραπτώματος που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 107, παρ. 1, εδάφιο (β) και (ε) του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄-26) «Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η διενέργεια της ΕΔΕ, ανατέθηκε στον Διοικητή του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με εντολή κατεπείγουσας διεκπεραίωσης, έως Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

1. Κατόπιν παραγγελίας του Υπουργού Υγείας Κου Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη, στο πλαίσιο Άσκησης του Πειθαρχικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 5, του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄- 81), παραγγέλθηκε στην 1η ΥΠΕ η διενέργεια κατεπείγουσας ΕΔΕ, σε βάρος της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, για βεβαίωση παραπτώματος που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 107, παρ. 1, εδάφιο (β) και (ε) του Νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄-26) «Κώδικας κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

2. Η Διενέργεια της ΕΔΕ, ανατέθηκε στον Διοικητή του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», με εντολή κατεπείγουσας διεκπεραίωσης, έως Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024.-

Το συγκεκριμένο περιστατικό «σχολίασε» και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με ανάρτησή του στο Facebook:

