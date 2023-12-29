ΥπΑΑΤ: Αποδεκτή έγινε η παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγο μετά την επίσκεψη του γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υπουργείο ενημέρωσε ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε ότι ξεκινάει μια καινούρια ημέρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι αποτελεί παρελθόν η απόσταση που είχε δημιουργηθεί και η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και του Οργανισμού.

«Έχω δεσμευτεί ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη, η δικαιοσύνη και η διαφάνεια και να διορθωθούν τα λάθη στο μέτρο του δυνατού. Στόχος μας είναι, να χτίσουμε άμεσα έναν Οργανισμό που θα λειτουργεί σωστά, οργανωμένα, σύγχρονα κι εναρμονισμένα με τις υποδείξεις της κοινότητας, με έναν και μοναδικό σκοπό: την εξυπηρέτηση των αγροτών. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη, να υπάρξει νοικοκυροσύνη και διαφάνεια!» δήλωσε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

