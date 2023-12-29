Τρεις συλλήψεις για περισσότερα από 2,5 κιλά κοκαΐνης στο Ηράκλειο

Στη σύλληψη τριών ανδρών που είχαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων περισσότερα από δυόμιση κιλά κοκαΐνης, προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Η σύλληψη τους έγινε στο πλαίσιο στοχευόμενων ενεργειών και ειδικών δράσεων της Αστυνομίας στην Κρήτη, για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από αξιοποίηση στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου ότι, οι τρεις άνδρες από κοινού, κατέχουν και διακινούν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών στην πόλη του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας , εντοπίστηκαν οι τρεις άνδρες, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν νομότυπες έρευνες στις οικίες τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.775 γραμμάρια κοκαΐνης (συσκευασμένα σε νάιλον συσκευασίες),, το χρηματικό ποσό των 19.400 ευρώ, 68 γραμμάρια κάνναβης, πέντε ζυγαριές ακριβείας και 4 κινητά τηλέφωνα.

Επίσης, κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

