Η 15χρονη χιονοδρόμος από τα Γρεβενά που προκρίθηκε στη Χειμερινή Ολυμπιάδα Νέων

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων θα διεξαχθούν στην Gangwon της Νότιας Κορέας από τις 19 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2024 και η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί με έξι αθλητές και οκτώ αθλήτριες σε πέντε αθλήματα: Μεταξύ των προκριθέντων είναι και η χιονοδρόμος Μαργαρίτα Ζωγράφου που μίλησε στην ΕΡΤ3.

Ενθουσιασμένη με την είδηση της πρόκρισής της δήλωσε η 15χρονη Μαργαρίτα, μαθήτρια στο ΕΠΑΛ Γρεβενών, που έμαθε το νέο πριν από λίγα εικοσιτετράωρα. Δεν πρόλαβε όμως να κάνει αρκετή προπόνηση λόγω της απουσίας χιονιού και αναγκάζεται να κάνει αυτοσχέδιες πίστες στο χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας Γρεβενών καθώς στη χώρα μας δεν υπάρχουν χιονοπάρκα, δηλώνει.

Ξεκίνησε από δύο χρονών και προπονείται από τον ίδιο, δήλωσε ο πατέρας της, που εγκατέλειψε τη Θεσσαλονίκη για να διευκολύνει και την ίδια να προπονείται συχνά στη χιονοσανίδα.

Η ίδια ελπίζει σε μια καλή και αξιοπρεπή εμφάνιση στη Χειμερινή Ολυμπιάδα των Νέων σε λίγες ημέρες.

