Άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα στο εθνικό στάδιο του Πεκίνου και ολοκληρώθηκε η τελετή έναρξης των 24ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, την έναρξη των οποίων είχε κηρύξει λίγο πιο πριν ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.Ζ

Τελευταίοι λαμπαδηδρόμοι δύο Κινέζοι αθλητές που γεννήθηκαν μετά το 2000, ο Ζάο Τζιαουέν και η Ντινιγκέερ Γιλαμουτζιάνγκ.

Πριν είχε γίνει έπαρση της Ολυμπιακής σημαίας, την οποία μετέφεραν μεγάλοι πρώην Κινέζοι αθλητές, αφού ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, κήρυξε την έναρξη των 24ων Χειμερινών Αγώνων του Πεκίνου, πυροδοτώντας μια έκρηξη πυροτεχνημάτων που σηματοδότησε το ξεκίνημα της κορυφαίας διοργάνωσης.

«Κηρύσσω την έναρξη των 24ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων» είπε ο Κινέζος Πρόεδρος, βάζοντας το Πεκίνο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς γίνεται η πρώτη πόλη που διοργανώνει Θερινούς και Χειμερινούς Αγώνες.

Επίσης, η κινεζική πρωτεύουσα φιλοξενεί και το πρώτο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός που διεξάγεται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες στην εποχή της πανδημίας της Covid-19.

Το τελετουργικό

Η σημερινή τελετή στο μερικώς γεμάτο εθνικό στάδιο του Πεκίνου ή «Φωλιά του πουλιού» - το σκηνικό της θριαμβευτικής έναρξης των Θερινών Αγώνων του Πεκίνου το 2008 - ήταν γεμάτη εικόνες πάγου και χιονιού, με τη δήλωση του Σι να «ακολουθείται» από «σκέιτερ» με κόκκινες στολές να γλιστρούν στον εικονικό πάγο.

Μία τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε την πρώτη μέρα της Άνοιξης σύμφωνα με το κινεζικό ημερολόγιο.

Ξεκίνησε με μια παράσταση από χορευτές που κουνούσαν λαμπερά πράσινα μεγάλα κοτσάνια με σκοπό να μεταδώσουν τη ζωτικότητα της εποχής, ακολουθούμενη από μια έκρηξη λευκών και πράσινων πυροτεχνημάτων που έγραφαν τη λέξη «Άνοιξη».

Μετά από αυτό, η κινεζική σημαία πέρασε από 56 άτομα που αντιπροσώπευαν τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες της Κίνας, πριν υψωθεί η σημαία και ερμηνευτεί ο εθνικός ύμνος.

Σε έναν τρισδιάστατο κύβο που μοιάζει με κομμάτι πάγου, εικόνες από καθέναν από τους προηγούμενους 23 Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες χαράχτηκαν με λέιζερ. Το κομμάτι πάγου στη συνέχεια «έσπασε» από παίκτες του χόκεϊ επί πάγου, δίνοντας τη δυνατότητα στους Ολυμπιακούς κύκλους να αναδυθούν.

Ακολούθησε η καθιερωμένη «παρέλαση των εθνών», με την Ελλάδα να κάνει παραδοσιακά πρώτη την είσοδό της στη «Φωλιά του Πουλιού», προκαλώντας χειροκροτήματα, η Τουρκία ήταν δεύτερη, ακολουθούμενη από τη Μάλτα, με την οικοδέσποινα Κίνα να έρχεται τελευταία και να προκαλεί φωνές από το πλήθος του γηπέδου.

Η τελετή έναρξης είναι σε σκηνοθεσία του διάσημου Ζανγκ Γιμού, όπως συνέβη και στους Θερινούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, με τη συμμετοχή 3.000 «εθελοντών» σε μια σκηνή αποτελούμενη από 11,600 τετραγωνικά μέτρα οθόνης LED υψηλής ευκρίνειας που μοιάζει με επιφάνεια πάγου.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι απλοί κάτοικοι από το Πεκίνο και την κοντινή επαρχία Χεμπέι, λαμβάνοντας μέρος στην παράσταση με κεντρικό θέμα την «Ιστορία μιας νιφάδας χιονιού».

Παρουσία Πούτιν

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο κύριος ξένος προσκεκλημένος, έφτασε σήμερα και συναντήθηκε με τον Σι πριν από την τελετή έναρξης, φέρνοντας μια συμφωνία για την αύξηση της παροχής φυσικού αερίου στην Κίνα, ενώ ήταν παρών στην τελετή έναρξης.

Ο κινεζικός κρατικός τηλεοπτικός σταθμός CCTV σημείωσε ότι ο Πούτιν, όπως και η Κίνα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην «πολιτικοποίηση» των Αγώνων.



🚨 #BREAKING 🇷🇺🇺🇦 | Putin disrespects #Ukraine at the #Olympics by doing a 'Sleepy Biden' on camera and pretending to be falling asleep during the passage of Ukrainian athletes. pic.twitter.com/1z4kyG6ORe