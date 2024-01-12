Έπαιρναν διπλώματα οδήγησης χωρίς γραπτές εξετάσεις – Καταδικάστηκαν 7 άτομα

Σε φυλάκιση 8 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκαν επτά άτομα, επειδή πήραν διπλώματα οδήγησης παρακάμπτοντας με το... αζημίωτο τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων.

Οι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι από το Δευτεροβάθμιο Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης για δωροδοκία υπαλλήλου με αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν 13 άτομα.

Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών, με αναστολή.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις Σέρρες και αφορούσε το διάστημα μεταξύ 2016/17.

Από τις έρευνες των διωκτικών Αρχών προέκυψε ότι δεκάδες υποψήφιοι οδηγοί πλήρωσαν ποσά από 500 έως 2000 ευρώ για να περάσουν τη γραπτή εξέταση, όπου αντιμετώπιζαν δυσκολία.

Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν Έλληνες, αλλοδαποί και ομογενείς.

Στο επίκεντρο των διωκτικών Αρχών βρέθηκαν ιδιώτες και υπάλληλος της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών, για τους οποίους η δικογραφία διαχωρίστηκε. Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης τα διπλώματα των εμπλεκόμενων προσώπων ανακλήθηκαν.

Συνολικά είχαν καταστεί κατηγορούμενα 42 άτομα, από τους οποίους καταδικάστηκαν πρωτόδικα οι 21 (οι υπόλοιποι είτε αθωώθηκαν είτε προέβησαν σε ποινική διαπραγμάτευση, ενώ ένας δεν εμφανίστηκε στο Εφετείο και η έφεσή του κρίθηκε ανυποστήρικτη).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

