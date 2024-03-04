Αντίστροφα άρχισε να μετράει ο χρόνος για την κυκλοφορία των πρώτων 140 Ytong ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αττική, τα οποία βρίσκονται πλέον στην Αθήνα και σύντομα θα κυκλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπως έχουν εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, μπαίνουν αμέσως στο στάδιο του προβλεπόμενου μακροσκοπικού ελέγχου και στη συνέχεια 38 εξ αυτών στο στάδιο της δοκιμαστικής-χωρίς επιβάτες- λειτουργίας.

«Πρόκειται για ημέρα ορόσημο στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ.Α.Ε. Στέφανος Αγιάσογλου καθώς, όπως υπογράμμισε, η ένταξη των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στα οχήματα της Εταιρείας μας, εγκαινιάζει επισήμως την επόμενη ημέρα στις Συγκοινωνίες του Λεκανοπεδίου. «Η χρήση της ηλεκτροκίνησης, για πρώτη φορά στην χώρα μας, υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα».

Nα θυμίσουμε πως την περασμένη Παρασκευή έφθασαν στη Θεσσαλονίκη και τα 110 ηλεκτρικά οχήματα της κινεζικής Yutong.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

