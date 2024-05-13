Ένας πρώην υπουργός Οικονομικών του Καζακστάν καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 24 ετών για τη δολοφονία της συζύγου του, έπειτα από μια δίκη που προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ορισμένοι την θεώρησαν ως τη λυδία λίθο της υπόσχεσης που έχει δώσει ο νέος πρόεδρος της χώρας να ενισχύσει τα δικαιώματα των γυναικών.

Ο Κουαντίκ Μπισιμπάγεφ, 44 ετών, κρίθηκε ένοχος για τον βασανισμό και τον φόνο της συζύγου του.

Η δίκη του, που μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση τις τελευταίες επτά εβδομάδες, θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια των αρχών να στείλουν το μήνυμα ότι η ελίτ της χώρας δεν είναι πλέον υπεράνω του νόμου.

Βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που προβλήθηκαν στη δίκη δείχνουν τον Μπισιμπάγεφ να γρονθοκοπεί επανειλημμένα την 31χρονη Σαλτανάτ Νουκένοβα και να την σέρνει τραβώντας την από τα μαλλιά, μισόγυμνη, στο δωμάτιο όπου αργότερα πέθανε. Βρέθηκαν επίσης στο κινητό τηλέφωνό του βίντεο στα οποία έβριζε και εξευτέλιζε την εμφανώς μελανιασμένη και αιμόφυρτη Νουκένοβα, ώρες προτού εκείνη χάσει τις αισθήσεις της, το πρωί της 9ης Νοεμβρίου 2023.

An important day for #Kazakhstan and the fight against domestic violence. Its former economy minister Quandyq Bishimbaev was sentenced to 24 years in prison. He was accused of viciously beating his wife, Saltanat Nukenova, for hours in a restaurant that belonged to a relative.… pic.twitter.com/mL88V0YMUC — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 13, 2024

Ο πρόεδρος Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ, που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας πριν από πέντε χρόνια, αντικαθιστώντας τον βετεράνο ηγέτη του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, είχε δηλώσει ότι θέλει να οικοδομήσει μια δικαιότερη κοινωνία και να βελτιώσει τα δικαιώματα των γυναικών. Η υπόθεση αυτή βοήθησε να αποκτήσει λαϊκό έρεισμα ο νόμος για την ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας, τον οποίο ενέκρινε το κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μία στις έξι γυναίκες στο Καζακστάν έχει υποστεί βία από τον σύντροφό της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης ο Μπισιμπάγεφ παραδέχτηκε ότι ξυλοκόπησε τη σύζυγό του αλλά ισχυρίστηκε ότι ορισμένα από τα τραύματα της τα προκάλεσε η ίδια στον εαυτό της. Αρνήθηκε επίσης ότι την βασάνισε ή ότι σχεδίαζε να την σκοτώσει.

Ο Μπισιμπάγεφ ήταν υπουργός Οικονομικών από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016. Καταδικάστηκε για δωροληψία το 2018 σε κάθειρξη 10 ετών αλλά αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει λιγότερα από τρία χρόνια, αφού του δόθηκε αμνηστία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

