Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα συναντούν οι οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους και ειδικότερα στα σημεία:

Στις λεωφόρους Δουκίσσης Πλακεντίας και Καπποδιστρίου προς το Χαλάνδρι, λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου

Στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας

Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεω προς Νέα Φιλαδέλφεια

Στην Κηφισίας

Σην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα

Στην παραλιακή προς τον Πειραιά

Στη λεωφόρο Αθηνών απο το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την πλατεία Καραϊσκάκη.

Πηγή: skai.gr

