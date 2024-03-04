Λογαριασμός
Στο «κόκκινο» η κίνηση αυτήν την ώρα

Δείτε τα σημεία στα οποία έχει μποτιλιάρισμα 

UPDATE: 09:27
κίνηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα συναντούν οι οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους και ειδικότερα στα σημεία:

  • Στις λεωφόρους Δουκίσσης Πλακεντίας και Καπποδιστρίου προς το Χαλάνδρι, λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου
  • Στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
  • Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεω προς Νέα Φιλαδέλφεια  
  • Στην Κηφισίας
  • Σην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα  
  • Στην παραλιακή προς τον Πειραιά
  • Στη λεωφόρο Αθηνών απο το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την πλατεία Καραϊσκάκη.
