Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα συναντούν οι οδηγοί σε κεντρικούς δρόμους και ειδικότερα στα σημεία:
- Στις λεωφόρους Δουκίσσης Πλακεντίας και Καπποδιστρίου προς το Χαλάνδρι, λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου
- Στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας
- Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Αιγάλεω προς Νέα Φιλαδέλφεια
- Στην Κηφισίας
- Σην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα
- Στην παραλιακή προς τον Πειραιά
- Στη λεωφόρο Αθηνών απο το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την πλατεία Καραϊσκάκη.
Πηγή: skai.gr
