Ολυμπιακός-Φιορεντίνα: Αυτός είναι ο διαιτητής του τελικού του Conference League

Γνωστός έγινε ο διαιτητής του μεγάλου τελικού του Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα στην Opap Arena.

Πρόκειται για τον Πορτογάλο Αρτούρ Σοάρες Ντίας. Ο 44χρονος διαιτητής θα διευθύνει για πρώτη φορά έναν ευρωπαϊκό τελικό καθώς μέχρι τώρα είχε σφυρίξει έναν ημιτελικό για το Champions League και δύο ημιτελικούς για το Europa League.

Ο Σοάρες Ντίας, είναι γνωστός και στους Έλληνες φιλάθλους καθώς μέχρι τώρα έχει κληθεί και έχει διευθύνει τρία παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας και ένα για το Κύπελλο. Το τελευταίο χρονικά ήταν το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό το οποίο είχε διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2023 με το τελικό σκορ να είναι 1-1.

Επίσης, είχε διευθύνει το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στις 30 Απριλίου 2023 σε ένα παιχνίδι που είχε λήξει χωρίς σκορ. Το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 στις 21 Νοεμβρίου 2020 και τέλος το ΑΕΚ-Άρης 2-1 στις 4 Μαρτίου 2020 για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου.

