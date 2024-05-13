Ψυχολογικές παγίδες, πλαστοπροσωπίες, εκατοντάδες θύματα και εκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν συνθέτουν την ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες απάτες στον κόσμο, με επικεφαλής τη μυστηριώδη «Con Queen».

Νέα σειρά ντοκιμαντέρ της Apple TV+, με τίτλο «Hollywood Con Queen», αποκαλύπτει πώς ο Χάργκομπιντ Ταχιλραμάνι (Hargobind Tahilramani), επί 6 χρόνια, κατάφερε τουλάχιστον 500 θύματα - συμπεριλαμβανομένων μακιγιέρ, σεφ, ηθοποιών, κασκαντέρ και πρώην στρατιωτικών που δούλευαν ως σεκιούριτι πλούσιων και διασήμων - να χάσουν περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγάλη απάτη που συγκλόνισε τον πλανήτη

Πίσω από την απάτη ήταν ο Hargobind Tahilramani, Ινδονήσιος, που πέρασε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε λογαριασμό στο Instagram ως influencer της γαστρονομίας με 50.000 ακόλουθους, ήταν αρκετά γνωστός σε ορισμένα εστιατόρια, αρχικά επειδή ήταν τακτικός και αργότερα επειδή προκαλούσε αναστάτωση όταν ένιωθε ότι δεν τον φρόντιζαν αρκετά.

Οι προτάσεις της Con Queen παρουσιάζονταν ως ευκαιρία για αλλαγή της ζωής και τα άτομα που επιλέγονταν ήταν συχνά άνδρες πρόθυμοι να πάρουν ρίσκο.

Τα θύματα έχασαν χρόνο και χρήμα κάνοντας κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία και πραγματοποιώντας πτήσεις σε όλο τον κόσμο για να συναντήσουν τις πιο ισχυρές γυναίκες του κλάδου της βιομηχανίας του θεάματος που θα τους άλλαζαν τη ζωή.

Το νέο ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες «θυμάτων»

Η σειρά ντοκιμαντέρ βασίζεται στα ρεπορτάζ του Σκοτ Τζόνσον, τα άρθρα του οποίου για το Hollywood Reporter από το 2018 ευαισθητοποίησαν το κοινό για την απάτη και ώθησαν εκατοντάδες θύματα να εμφανιστούν. Βασίζεται επίσης στο βιβλίο του 2023 «The Con Queen of Hollywood: The Hunt for an Evil Genius».

Ο Τζόνσον άρχισε να ερευνά την υπόθεση χρόνια πριν γίνει viral άρθρο του στο Hollywood Reporter τον Ιούλιο του 2018 που συγκλόνισε τον κόσμο. Οδηγήθηκε στην υπόθεση από μια πληροφορία και άρχισε να ενώνει το παζλ από το γεγονός ότι όλες οι απάτες ήταν τόσο παρόμοιες, σχεδόν σίγουρα διαπράττονταν από το ίδιο άτομο ή ομάδα.

Η ιδιωτική ερευνήτρια Νικόλ Κοτσιάνας συνέβαλε επίσης στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Η ιστορία αργότερα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, θέμα του podcast «Chameleon: Hollywood Con Queen», δεκάδων άρθρων και τώρα της σειράς ντοκιμαντέρ.

O σκηνοθέτης της σειράς «Hollywood Con Queen» συμπεριέλαβε συνεντεύξεις με θύματα, ανταλλαγές email που τα θύματα αποθήκευαν με ψεύτικους παραγωγούς και τηλεφωνικές κλήσεις με τον απατεώνα τις οποίες τα θύματα άρχισαν να ηχογραφούν όταν συνειδητοποίησαν ότι τα πράγματα έγιναν ύποπτα.

Φωτογράφος, ο οποίος ταξίδεψε στην Ινδονησία τρεις φορές σε διάστημα τριών εβδομάδων και ηθοποιός, στον οποίο ο δράστης έκανε ερωτικές προτάσεις υποδυόμενος την πρώην σύζυγο του Λάρι Έλισον της Oracle καταθέτουν τις δικές τους μαρτυρίες.

Ο σκηνοθέτης Γουίλ Στράθμαν έλαβε ένα υποτιθέμενο email από την Έιμι Πασκάλ, στέλεχος της Sony το 2017, που του ζητούσε να ταξιδέψει αεροπορικώς στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, για γυρίσματα, τα οποία θα χρησιμοποιούσε το Netflix για μια σειρά.

Πλήρωσε για ένα ταξίδι από το σπίτι του στο Ντένβερ, περιμένοντας να του επιστραφούν τα χρήματα, και πιέστηκε να επιστρέψει εκεί άλλες δύο φορές για περισσότερα στιγμιότυπα. Έχασε 54.452 δολάρια.

Τι κάνει σήμερα ο Tahilramani

Η τύχη του «Χάρβεϊ» όπως είναι το παρατσούκλι του δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Από τη σύλληψή του τον Νοέμβριο του 2020, παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στις 6 Ιουνίου 2023, ένας βρετανός δικαστής αποφάσισε να εκδοθεί στις ΗΠΑ όπου θα μπορούσε να δικαστεί για τα εγκλήματά του, επομένως προσπαθεί επί του παρόντος να μην εκδοθεί. Πιστεύεται ότι είναι το μόνο άτομο που υποδύθηκε τα στελέχη του Χόλιγουντ σε αυτή την υπόθεση.

