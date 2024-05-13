Την πρώτη της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον διαγωνισμό της Eurovision πραγματοποίησε η Μαρίνα Σάττι.

«Έχουν συμβεί τόσα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό που δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό θα μου πάρει να καταλάβω…Ένα πράγμα μόνο ξέρω στα σίγουρα , πως αυτό που κινεί τα πράγματα είναι οι άνθρωποι, οι σχέσεις που χτίζουμε μεταξύ μας και η αγάπη», αναφέρει η ίδια και προσθέτει:

«Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ολόκληρη την παρέα, την ομαδάρα μας, που ήταν τόσο αγαπημένη, τόσο φωτεινή και δυνατή - που χωρίς αυτούς δε θα μπορούσα ούτε καν να υπάρχω. Και πάνω από όλα ευχαριστώ εσάς που με την αγάπη σας και τη στήριξή σας με βοηθήσατε να είμαι εκεί, όρθια, και να προσπαθήσω να κάνω αυτό που αγαπάω και να σας κάνω χαρούμενους και περήφανους. Αλήθεια ελπίζω να καταφέραμε.

Σας ευχαριστώ από’δω μέχρι τον ουρανό και μακάρι να βρω έναν τρόπο να σας το ανταποδώσω. θα σας αγαπώ μέχρι να σβήσει ο ήλιος»

