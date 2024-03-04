Ολοήμερα Δημοτικά: Αλλαγές στα σχολικά ωράρια – Τι ώρα θα φεύγουν οι μαθητές

Αλλάζει η ώρα αποχώρησης των παιδιών από τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Ζέτας Μακρή για την επόμενη σχολική χρονιά 2024-25, η οποία δημοσιεύθηκε σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Τι ορίζει αναλυτικά το ΦΕΚ για την ώρα αποχώρησης στο Ολοήμερο Δημοτικό:

«Ρυθμίζουμε για το σχολικό έτος 2024-25, την ώρα αποχώρησης από τις σχολικές μονάδες που εφαρμόζεται το Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ως εξής:

Για το σχολικό έτος 2024-25, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης».

Πηγή: skai.gr

