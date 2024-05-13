Συνελήφθη 27χρονος υπάλληλος της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Αγιάς Χανίων, όταν διαπιστώθηκε ότι προσπάθησε να εισάγει εντός της φυλακής κινητά τηλέφωνα, αφήνοντας τα σε σημείο από όπου θα τα παραλάμβαναν ποινικοί κρατούμενοι.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε στον Ανακριτή και κατόπιν στον Εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε αργά το απόγευμα, εντολή και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Παναγιώτης Σταφυλαράκης πρόεδρος της Ένωσης Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης, είπε πως: «Πρόκειται για μία υπόθεση που μας θύμωσε, απογοήτευσε και μας στεναχώρησε. Το συγκεκριμένο πρόσωπο βρισκόταν στην Εξωτερική Φρουρά το τελευταίο διάστημα των επτά μηνών. Πριν υπηρετούσε ως εσωτερικός σωφρονιστικός υπάλληλος. Ως υπηρεσία δεν έχουμε δώσει δικαιώματα και νιώθουμε από τη μία άβολα με αυτό που συνέβη κι από την άλλη τυχεροί που τον εντοπίσαμε και παραδόθηκε στη δικαιοσύνη». Ο κ. Σταφυλαράκης είπε ότι τέτοιες πράξεις είναι πολύ επικίνδυνες για τους συναδέλφους του, διότι μπορεί κατά τη μεταφορά κρατουμένων είτε σε δικαστήριο, είτε σε νοσοκομείο που εκτελούν οι υπηρετούντες στην Εξωτερική Φρουρά, ένας επίορκος φρουρός, να δημιουργήσει πρόβλημα σε συναδέλφους του ή ακόμα και σε κρατούμενους.

Σε ανακοίνωση μάλιστα που εξέδωσε η Ένωση, αναφέρεται: «Είναι η πρώτη και θέλουμε να πιστεύουμε η τελευταία περίπτωση που "συνάδελφος" προδίδει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων και του νόμου και σαν Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστημάτων Κράτησης Ν. Χανίων επιθυμούμε την παραδειγματική τιμωρία του για την παράβασης της αποστολής που του είχε ανάθεσή η Πολιτεία και για την σπίλωση της τιμής και της υπόληψης των συναδέρφων και της υπηρεσίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.