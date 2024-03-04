Ενώπιον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο κτηνοτρόφοι που συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βαμβακάδο του δήμου Κανδάνου Σελίνου Χανίων Κρήτης, την περασμένη Πέμπτη.

Όπως έχουμε ήδη γράψει, στους δύο συλληφθέντες έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση. Παράλληλα, στους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την ίδια υπόθεση, αναζητούνται τρία ακόμα άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 90 πυροσβέστες με 30 οχήματα, δύο ομάδες εθελοντών, ενώ υδροφόρες και άλλα μέσα διέθεσαν οι όμοροι δήμοι στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φλόγες κατέστρεψαν δασική έκταση με κουμαριές, πυκνή βλάστηση αλλά και χορτολιβαδική έκταση, ενώ δεν κινδύνευσε κατοικημένη περιοχή.

