Σύσκεψη για το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη είχε το πρωί στα γραφεία του ΟΑΣΘ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσία και του γενικού γραμματέα Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά, με στελέχη του ΟΣΕΘ, του ΟΑΣΘ, της Deloitte και εκπροσώπους των εργαζομένων στην αστική συγκοινωνία.

"Υπενθυμίζω ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα από το 2017 που αφορά τον ΟΑΣΘ, ο οποίος βρίσκεται σε ειδική εκκαθάριση" δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας και συνέχισε:

"Εμείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον ενισχύσαμε και τον ενισχύουμε, με στόλο. Τους επόμενους μήνες θα δείτε εκατόν δέκα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία να κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αλλά τον ενισχύσαμε και με προσωπικό, εκατόν πενήντα συμβασιούχους οδηγούς και τις επόμενες μέρες έχει γίνει αίτημα από τη διοίκηση και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για άλλους σαράντα οδηγούς, έτσι ώστε να υπάρχει ακόμη περισσότερος στόλος στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό το Νοέμβριο του 2024".

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι εξετάζεται, πέρα από τα νομικά ζητήματα, το πώς θα λειτουργήσει ο δημόσιος ΟΑΣΘ τα επόμενα χρόνια "όχι με όρους του 2024, αλλά με όρους των επόμενων δεκαετιών" υπό την "ομπρέλα" του ΟΣΕΘ, με την προσθήκη, όπου χρειάζεται και ιδιωτών, όπως γίνεται και σήμερα, με διαγωνισμούς και συμβάσεις, ώστε να είναι επαρκές το μεταφορικό έργο.

"Οφείλουμε να δούμε πως θα βελτιώσουμε τις συγκοινωνίες στην πόλη τα επόμενα χρόνια" είπε ο Υπουργός και αφού σημείωσε ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα, όπως η επικείμενη λειτουργία του μετρό, η ολοκλήρωση του fly over, οι οδικές παρεμβάσεις, πρόσθεσε :

"Σε αυτή την κατεύθυνση έχει ζητηθεί από τον ΟΣΕΘ να υπάρχει μία αποτύπωση των αναγκών της κοινωνίας τις επόμενες δεκαετίες στην πόλη και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης".

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι αρχές Μαρτίου θα έρθουν τα 110 δέκα ηλεκτρικά λεωφορεία, ώστε κάποια από αυτά να μπουν σε κυκλοφορία, αναλόγως και του πρόσθετου διαθέσιμου προσωπικού, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και εκτίμησε ότι σε αυτό το διάστημα μπορούν να κυκλοφορούν στην πόλη περί τα τριακόσια σαράντα λεωφορεία, από τα τριακόσια που βρίσκονται σήμερα σε κυκλοφορία.

Ο κ. Σταϊκούρας υπενθύμισε, ότι αναμένεται μέσα στο επόμενο δίμηνο ο διαγωνισμός για τα επτακόσια πενήντα νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα διακόσια πενήντα από τα οποία προορίζονται για τη Θεσσαλονίκη.

