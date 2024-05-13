Η αστυνομία προχώρησε σε επέμβαση σήμερα για να τερματίσει μια διαδήλωση φιλοπαλαιστινίων στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, καθώς διαδηλωτές προχώρησαν σε καταλήψεις σήμερα πανεπιστημιακών κτιρίων σε διάφορες ολλανδικές πόλεις, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Νωρίτερα σήμερα, μια ολλανδική ομάδα διαδηλωτών ανέφερε ότι μέλη της έκαναν κατάληψη σε πανεπιστημιακά κτίρια στις ολλανδικές πόλεις Άμστερνταμ, Χρόνινγκεν και Αϊντχόβεν.

Σε ανάρτηση στο X, η αστυνομία του Άμστερνταμ γνωστοποίησε ότι το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία εναντίον των διαδηλωτών για πράξεις βανδαλισμού.

Η αστυνομία διασφαλίζει ότι κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στα κτίρια του Πανεπιστημίου και θα ζητήσει από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις οικειοθελώς, πρόσθεσε η ανάρτηση.

Ένας εκπρόσωπος τύπου του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) επιβεβαίωσε την κατάληψη των κτιρίων και είπε ότι συνέστησε σε ανθρώπους που δεν σχετίζονται με τις κινητοποιήσεις να αποχωρήσουν από το κτίριο.

Φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέλαβαν σήμερα πανεπιστημιακά κτίρια στις ολλανδικές πόλεις Άμστερνταμ, Χρόνινγκεν και Αϊντχόφεν, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, όπως έγινε γνωστό σε μία ανακοίνωση από την ομάδα που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις.

Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Αϊντχόφεν είχε επιβεβαιώσει πως υπάρχουν «δεκάδες φοιτητές που διαδηλώνουν έξω, κοντά σε 10-15 σκηνές».

Φοιτητές στην Ολλανδία διαδηλώνουν κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα από την περασμένη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Φοιτητές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη πραγματοποιούν κυρίως ειρηνικές κινητοποιήσεις με τις οποίες ζητούν την εφαρμογή μιας άμεσης, μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και οι σχολές τους να διακόψουν κάθε οικονομικό δεσμό με εταιρείες, τις οποίες κατηγορούν ότι βγάζουν κέρδος από την καταστολή των Παλαιστινίων.

